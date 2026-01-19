Divisas

Por esta razón, pese a las restricciones de Trump, no caerían las remesas que llegan al país desde EE. UU.

Entre enero y noviembre entraron 11.985 millones de dólares por giros de colombianos que viven en el exterior. Con esa cifra, se ratificó que por ese concepto llegan más divisas que por las exportaciones de petróleo.

Redacción Semana
19 de enero de 2026, 10:50 a. m.
En los primeros once meses de 2023 llegaron 9.306 millones de dólares por remesas; en el mismo periodo de 2024 fueron 10.021 millones y en 2025, 11.985 millones.
En los primeros once meses de 2023 llegaron 9.306 millones de dólares por remesas; en el mismo periodo de 2024 fueron 10.021 millones y en 2025, 11.985 millones. Foto: Adobe Stock

Las remesas de los 3,7 millones de colombianos que viven en el exterior cada vez pesan más en la economía nacional. Con ese dinero, miles de familias no solo logran su sustento diario, sino que consiguen ahorrar, comprar vivienda o incluso gastar en sectores como el entretenimiento.

Las cifras del Banco de la República, entidad encargada de registrar el ingreso de divisas por remesas, muestran que entre enero y noviembre de este año entraron al país 11.985 millones de dólares, un monto que incluso superó lo recibido en el mismo periodo por exportaciones de petróleo (11.517 millones de dólares). En la práctica, esto confirma una realidad contundente: hoy, la principal “exportación” de Colombia son sus migrantes, que mes a mes envían recursos desde el exterior.

La economía crecerá este año de nuevo impulsada por el consumo. La inflación y el frente fiscal pueden pasar factura

Las remesas vienen ganando tracción aceleradamente. En los primeros once meses de 2023 fueron 9.306 millones de dólares; en el mismo periodo de 2024, 10.021 millones, y el año pasado registraron un aumento de 19 %.

Si bien con el abaratamiento que ha venido registrando el dólar en el país, los receptores de remesas recibieron menos pesos por cada divisa que les enviaron, la suma agregada en los primeros once meses de 2025 es de 48 billones de pesos, más de la mitad del gasto estimado en pensiones para este 2026.

Política migratoria en Estados Unidos, impacta llegada de remesas a Colombia (Colprensa-Banco Unión).
De enero a noviembre de 2025, las remesas registraron un crecimiento de 19 % anual. Foto: Banco Unión

Las remesas también han sido centrales para el buen desempeño del gasto de los hogares, que se ha convertido en el motor de la economía. Por ese motivo, existe temor de que las recientes políticas de Estados Unidos contra los migrantes afecten dichos recursos.

Un estudio del BBVA indica que la mitad de las remesas que llegan al país (el 53 %) vienen desde EE. UU., lo que equivale a casi el 2,8 % de su Producto Interno Bruto (PIB). La entidad financiera destaca que, pese a la creciente incertidumbre política y los posibles endurecimientos en los controles migratorios del país norteamericano, estos flujos de recursos han mostrado una gran resiliencia.

Esta es la nueva manera de invertir en vivienda en Colombia desde el exterior

Aunque se temía una ralentización de las remesas, ese fenómeno no se ha visto y la explicación de los expertos del BBVA está en el perfil de los migrantes colombianos que viven en el país del norte, los cuales presentan fuertes señales de arraigo.

“Esta característica de estabilidad y tiempo de residencia limita, en parte, los efectos sobre las remesas de las nuevas políticas migratorias”, señala BBVA Research. Muchos de estos ciudadanos cuentan con estatus legales más sólidos o redes de apoyo consolidadas, lo que garantiza que, aunque el ingreso de nuevos migrantes se frene, el flujo de dinero hacia sus países de origen se mantenga constante.

remesas
La mitad de las remesas que llegan al país (el 53 %) vienen desde EE. UU. Foto: Adobe Stock

Para Alejandro Reyes, economista de BBVA Research en Colombia, “la migración obedece a causas profundas: inestabilidad económica, inseguridad y búsqueda de oportunidades. Este fenómeno no muestra señales de reversión”; asimismo, comenta que los migrantes en EE. UU. presentan altas tasas de participación y de ocupación laboral y tasas de desempleo menores a las de sus países de origen, reflejando la importancia de la motivación económica en la migración.

Otra característica del migrante colombiano en Estados Unidos es que su ingreso per cápita es mayor al del país, aunque inferior respecto al de los americanos.

Para este año, en la entidad financiera esperan que la migración continúe, aunque a menor ritmo, y aunque se desacelerarían las remesas desde Estados Unidos, eso se podría compensar con las provenientes de otros países.

