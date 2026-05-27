Remesas: miles de personas deberían presentar la declaración de renta si superan los topes definidos por la ley

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) informó que las personas naturales que reciben remesas desde el exterior deberán presentar declaración de renta durante el año 2026 si superan los topes de movimientos financieros establecidos por la legislación tributaria colombiana.

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De acuerdo con la Dian, la obligación de declarar renta dependerá de factores como el monto total de consignaciones bancarias, transferencias, compras, consumos y patrimonio acumulado durante el año gravable.

La temporada de cumplimiento tributario se convierte en un momento de dudas por parte de los contribuyentes, que buscan no errar al momento de presentar su declaración de renta ante la Dian. Foto: 123 Rf

En ese sentido, las remesas hacen parte de los movimientos financieros que son tenidos en cuenta para determinar si una persona debe o no presentar la declaración.

Para el año gravable 2025, cuya declaración se realizará en 2026, los topes oficiales serán definidos con base en la Unidad de Valor Tributario (UVT).

Junto a esto, las autoridades recomendaron a los ciudadanos llevar un control organizado de los ingresos recibidos desde el exterior, conservar soportes bancarios y consultar oportunamente con asesores tributarios para evitar sanciones por omisión o errores en la presentación de la declaración.

Colombia ha registrado un crecimiento significativo en el ingreso de remesas durante los últimos años. Según cifras oficiales del Banco de la República, millones de dólares ingresan mensualmente al país provenientes principalmente de Estados Unidos, España y Chile.

La declaración de renta es un cargo que las personas naturales deben pagar al Estado. Foto: Getty Images

Topes para la declaración de renta

Lo primero que se debe hacer es multiplicar el valor de la UVT por 1.400 unidades determinadas por la ley. Esto daría un valor de $73.323.600, cifra que sería el tope mínimo de ingresos para declarar renta en 2026. Por otro lado, deben conocer el valor total de las consignaciones para determinar si superaron el umbral permitido.

En todo caso, las personas deben consultar con un contador certificado para determinar si tienen la obligación o no de presentar la declaración.

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Por último, otro de los topes que establece el nuevo valor de la UVT es el monto que una persona puede movilizar sin que se le aplique el 4 x 1.000. El umbral que se tendrá para 2026 será de $18.330.900. Esta operación se da al multiplicar el nuevo valor señalado por la DIAN por las 350 UVT establecidas por la ley.