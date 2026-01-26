Colombia entra a una nueva etapa en el flujo de divisas

El ingreso de divisas a Colombia está cambiando de perspectiva. Durante 2025, las remesas dejaron de responder únicamente al envío de dinero entre familiares y comenzaron a reflejar una nueva dinámica económica: el aumento de pagos internacionales derivados del trabajo remoto, la exportación de talento y los servicios profesionales prestados desde el país hacia el exterior.

Así lo demuestra el informe Panorama de transferencias internacionales 2025, presentado por la fintech latinoamericana Global66, que muestra un crecimiento sostenido en los flujos de dinero provenientes del exterior y una transformación en la forma como los colombianos reciben ingresos en dólares.

De acuerdo con proyecciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), al cierre de 2025 las remesas en América Latina alcanzarían los USD 174.400 millones, un incremento del 7,2 % frente a 2024.

En ese escenario regional, Colombia se destacó por su alto dinamismo, al registrar niveles históricos de entrada de divisas, incluso por encima de sectores tradicionalmente estratégicos como el café, el carbón o algunos segmentos del petróleo.

También se revela que, a través de la plataforma Global66, durante 2025 se movilizaron más de USD 3.700 millones en volumen total transaccionado en Latinoamérica, cifra que representa un crecimiento del 157 % frente al año anterior y el mayor nivel registrado por la compañía desde su creación.

En el caso colombiano, el cambio es aún más marcado. Durante el año pasado se movilizaron cerca de USD 543 millones, mientras que el flujo de dólares a pesos colombianos creció en un 600 %, una señal del aumento en la recepción directa de ingresos en moneda extranjera por parte de personas y empresas.

Una parte creciente de estos recursos corresponde a ingresos recurrentes provenientes de servicios profesionales prestados de forma remota.

Freelancers, nómadas digitales y trabajadores globales han impulsado esta tendencia, al requerir cuentas multimoneda para recibir pagos desde el exterior de manera continua.

Los ingresos en dólares ya no provienen solo de migrantes. Foto: Adobe Stock

Este comportamiento contrasta con las remesas tradicionales. Aunque el envío de dinero entre familiares sigue siendo relevante con más de USD 100 millones movilizados en 2025, su peso relativo disminuye frente al avance del trabajo global y la internacionalización de los ingresos personales.

También se identifica las principales monedas utilizadas por los colombianos: dólar estadounidense, euro y peso chileno. Las rutas más frecuentes de transferencia fueron Colombia–Estados Unidos, Estados Unidos–Colombia y Colombia-España, reflejando los principales vínculos laborales, migratorios y académicos del país.

Además, el uso de herramientas financieras internacionales mostró un crecimiento relevante. En 2025, Colombia registró un aumento del 63 % en usuarios que adquirieron la Global66 Smart Card frente a 2024, lo que sugiere una mayor necesidad de acceder a medios de pago globales para compras, suscripciones y retiros en el exterior .

Para la compañía, estas cifras confirman que el país avanza hacia un modelo de economía digital más integrado. “El crecimiento de la operación en Colombia es una clara señal de que los profesionales y las empresas hoy operan con un estándar internacional”, afirmó Daniel Londoño, country manager de Global66 en Colombia.

La inteligencia artificial, la hiper personalización de servicios y el avance del open finance, seguirán influyendo en la forma como los colombianos gestionan su dinero en un entorno cada vez más globalizado.