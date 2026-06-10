CREG verificó capacidad de almacenamiento y abastecimiento de combustibles en el Puerto de Tumaco

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) realizó este miércoles, 10 de junio, una visita técnica al Puerto de Tumaco para verificar la capacidad logística, técnica y de almacenamiento de la infraestructura destinada al abastecimiento de combustibles líquidos en el departamento de Nariño y otras regiones del suroccidente colombiano.

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Durante el recorrido, la delegación conoció la operación de una barcaza utilizada como punto estratégico de almacenamiento marítimo, con capacidad superior a 80.000 barriles de combustible. Según la entidad, esta infraestructura contribuye a fortalecer la seguridad energética de la región y a garantizar la continuidad en el suministro de gasolina y diésel.

Visita técnica de la CREG al Puerto de Tumaco ratifica su papel estratégico para garantizar el abastecimiento de combustibles en el suroccidente del país Foto: Petrodecol / API

El experto comisionado de la CREG, Julián Abel Mercado Redondo, destacó la importancia de esta infraestructura para el abastecimiento regional.

“Desde la Comisión de Regulación nos genera mucha expectativa y esperanza que, efectivamente, desde el Puerto de Tumaco podamos tener asegurado un transporte de combustibles líquidos que abastezca toda la zona del departamento de Nariño y los departamentos vecinos. Con esto buscamos garantizar un abastecimiento estratégico que permita a todos los nariñenses contar con una disponibilidad permanente del suministro de combustible”, afirmó.

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Mercado Redondo también señaló que las inversiones privadas realizadas en el puerto reflejan confianza en su potencial de desarrollo. “Muchas inversiones privadas han creído en el desarrollo del puerto y esto es muy importante para Colombia, porque no solamente se está haciendo patria, sino que se está garantizando el abastecimiento de gasolina y diésel para el transporte público y privado. Adicionalmente, esta estrategia contribuye a reducir al mínimo la exposición al contrabando de combustibles provenientes del vecino país de Ecuador”, indicó.

Visita técnica de la CREG al Puerto de Tumaco ratifica su papel estratégico para garantizar el abastecimiento de combustibles en el suroccidente del país Foto: Petrodecol / API

La visita permitió además revisar los avances alcanzados desde que el Gobierno Nacional habilitó a la Sociedad Portuaria de Tumaco, Pacific Port, para la recepción y distribución de combustibles líquidos, consolidando al puerto como un punto estratégico para la seguridad energética del Pacífico colombiano.

“Lo que estamos viendo hoy es una infraestructura que garantizará el suministro de combustible y que representa una buena señal para el desarrollo industrial y turístico de Tumaco y de todo el departamento de Nariño. Esta región está llamada a convertirse en un importante polo de desarrollo turístico, y el abastecimiento oportuno de combustibles es fundamental para hacerlo posible”, agregó el comisionado.

Además del abastecimiento energético, durante la visita se destacó el impacto del puerto en la actividad económica regional. De acuerdo con la información presentada, las exportaciones de aceite de palma pasaron de registrar un buque cada dos meses durante 2025 a movilizar cuatro embarcaciones en un solo mes, equivalentes a cerca de 10.000 toneladas exportadas.

La CREG señaló que continuará acompañando la cadena logística de importación y exportación para verificar el cumplimiento de los estándares regulatorios y el funcionamiento de este punto de abastecimiento estratégico para el suroccidente colombiano.