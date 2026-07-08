¿Ministro de Minas, Edwin Palma, le jaló las orejas a la CREG? Envió carta para pedir agilidad en medidas, de cara al fenómeno de El Niño

Los apuros con el fenómeno de El Niño parece que ya se están viendo con más nitidez y, además, con pasos de animal grande.

Ante la situación energética en la que está Colombia, de cara a la llegada del evento climático que produce sequía y, por lo tanto, pone contra las cuerdas la generación de energía hidráulica, el ministro de Minas, Edwin Palma, se apresuró a enviar una carta a la CREG-Comisión de Regulación de Energía y Gas, para ejercer presión.

“Me dirijo a ustedes motivado por la gran preocupación que me embarga, ante la demora en la expedición de la regulación necesaria para garantizar la confiabilidad del Sistema Interconectado Nacional (SIN) durante el fenómeno de El Niño 2026-2027″, dice Palma en la misiva.

El ministro de Minas en el saliente gobierno de Gustavo Petro recordó que, desde mayo, la CREG había asumido la responsabilidad de expedir medidas regulatorias para enfrentar el fenómeno climático.

En la carta hay un largo listado de medidas y, pese a tener al frente el indicativo de que eran prioritarias, en la casilla del cumplimiento aparecen con un No.

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