Diana Vásquez, la mujer que compite por la Dirección Administrativa de la Cámara de Representantes

La elección de la persona que ocupará la Dirección Administrativa de la Cámara de Representantes se encuentra en una puja.

Diana Morales, la ministra del Gobierno Petro que quiere manejar la plata en la Cámara de Representantes

Diana Marcela Vásquez Bohórquez, una contadora pública con más de 14 años de experiencia en el sector público y la alta gerencia, quiere llegar a ese cargo. Según fuentes cercanas a Vásquez, se caracteriza por su rigor técnico y por tener una visión estratégica en el sector.

Hasta el momento no se ha conocido que la candidata tenga el respaldo de sectores políticos.

En ese sentido, le saldrá competencia a la actual ministra de Comercio, Diana Morales, quien estaría siendo respaldada por un sector petrista, pero también contaría con el espaldarazo de una parte de algunas mujeres del liberalismo.

La ministra de Comercio, Diana Morales, también quiere ese cargo. Foto: MinCIT / Ricardo Báez.

Se trata de un cargo fundamental pues es la persona encargada de girar los recursos de la Cámara de Representantes.

La puja ha generado malestar porque tradicionalmente ese cargo ha estado en manos del Partido de la U, por lo que será una disputa que deberá resolverse entre los compromisarios de los distintos partidos en los próximos días.