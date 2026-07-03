Diana Morales, la ministra del Gobierno Petro que quiere manejar la plata en la Cámara de Representantes

En los pasillos del Congreso de la República hay una molestia por la posibilidad de que la actual ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Morales, sea elegida como directora administrativa de la Cámara de Representantes.

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La funcionaria, que aterrizó en el Gobierno Petro por cuenta del apoyo de un grupo de mujeres del liberalismo, está en la lista de 31 admitidos para el proceso de elección que culminará el 20 de julio, fecha en la que la plenaria deberá elegir al próximo director administrativo.

La molestia radica en que el grupo de mujeres del Partido Liberal que ha estado apoyando plenamente al Gobierno Petro en sus iniciativas es el mismo que está impulsando la aspiración de la ministra para dicho cargo. Este grupo está conformado por Flora Perdomo, Yolanda Wong, Kelyn González, Jezmi Barraza, Sandra Aristizábal, entre otras mujeres, que siempre han estado del lado del petrismo.

Aunque ellas niegan dicho apoyo para la ministra, la realidad política es que están moviendo la aspiración para que sea elegida el 20 de julio. Esa movida política ha generado malestar porque tradicionalmente ese cargo ha estado en manos del Partido de la U y sería una de las disputas que tendrán que resolver los compromisarios en las reuniones que sostendrán en los próximos días, donde justamente definirán la conformación de las mesas directivas y los distintos cargos para los próximos cuatro años.

Lo cierto es que ya está sobre la mesa el tema y diferentes sectores aseguran que no sería positivo para la corporación entregarle la dirección administrativa a alguien proveniente de la administración de Petro.

Los representantes a la Cámara se ausentaron en 1.106 ocasiones de ese recinto entre enero y diciembre de 2024, año en el que se analizaron las reformas de Gustavo Petro. Foto: guillermo torres-semana

Aunque la ministra conoce a la perfección el funcionamiento del Congreso, ya que fue secretaria de la Comisión Tercera y Cuarta de la Cámara, hay quienes creen que sería una cuota del petrismo en el Legislativo y que el Partido Liberal no estaría dispuesto a entregarle ese poder al Pacto Histórico.

Todo este asunto se resolverá en las próximas dos semanas y hay quienes creen que la ministra estaría aprovechando la cartera de Comercio para impulsar su aspiración política.

En total, hay 31 aspirantes para la Dirección Administrativa de la Cámara, pero esa lista quedará depurada cuando los partidos hagan sus acuerdos políticos.