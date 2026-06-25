Investigan a expresidente de la Cámara que habría cobrado por direccionar contratos y usado el dinero para una campaña

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia anunció en las últimas horas la apertura de una investigación contra el expresidente de la Cámara de Representantes, Henry Fernando Correal Herrera, del Partido Liberal, por un caso de corrupción que habría salpicado a una administración municipal y a una campaña política.

El alto tribunal explicó que el proceso contra el excongresista liberal avanzará por los delitos de cohecho propio, tráfico de influencias y financiación de campaña electoral con fuente prohibida.

La historia que tiene en la justicia a Correal Herrera está relacionada con unas presuntas exigencias de dinero que habría hecho para direccionar contratos de la administración del municipio de Galeras, ubicado en el departamento de Sucre.

Lo grave del asunto es que esos recursos habrían sido pagados por un contratista para lograr una adición presupuestal que, al parecer, terminó destinada para financiar una campaña política que también termina en la mira de esta investigación que avanza contra el expresidente de la Cámara de Representantes.

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¿Quién es Henry Fernando Correal?

El hombre de 55 años del Partido Liberal Colombiano fue congresista de Colombia entre el periodo 2018 -2022, su circunscripción estuvo inscrita en el departamento de Vaupés, e hizo parte de la Comisión Constitucional y de otros grupos interparlamentarios dentro del Congreso.

Correal nació en Bogotá, es contador público de la Universidad del Meta, se ha especializado en gerencia y finanzas públicas e hizo parte del equipo financiero y presupuestal del departamento de Vaupés.

Antes de llegar a la Cámara de Representantes, fue candidato a la Gobernación del Vaupés por el Partido Liberal, trabajó como asesor del Ministerio del Interior y llegó al Congreso de la República con cerca de 2.500 votos.

El excongresista ha recibido varios reconocimientos de la alcaldía de Carurú, en Vaupés, y de la Policía Nacional, por la trayectoria de su carrera política, pero ahora tendrá que responder ante la justicia por un delicado caso de corrupción.

El exrepresentante a la Cámara también deberá explicarle a la justicia por qué terminó influyendo en las finanzas públicas de un municipio en Sucre, cuando su influencia política se ha enfocado principalmente en el departamento de Vaupés.