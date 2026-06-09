Un fuerte mensaje envió el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis Gómez, frente al papel de las altas cortes en tiempos de polarización y alta tensión política, y que se ha acrecentado en medio de la campaña presidencial.

Durante su intervención en la Primera Cumbre Internacional de Entidades Autónomas y de Control, el magistrado Lenis Gómez aseveró que no se puede olvidar el hecho de que las decisiones judiciales deben ser respetadas y acatadas.

“Yo creo que con prudencia, con firmeza constitucional y legal, la Corte Suprema le ha dicho al país, y yo creo que así lo ha percibido la ciudadanía, que nadie está por encima del poder y que ningún poder está por fuera del control constitucional y legal. Así tenga el respaldo de las mayorías, yo creo que eso es un aspecto muy importante de la democracia”, manifestó el presidente del alto tribunal.

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La división de poderes públicos que está consagrada en la Constitución Política de 1991 tiene como base el respeto por las decisiones que se tomen de forma individual en cada uno de los pilares ejecutivos, legislativos y judiciales.

Esto no quiere decir que no se puedan debatir y analizar a fondo, pero todo esto en el marco de respeto y acatamiento.

“Dejar la idea de que el control al poder también es importante porque defiende otros valores democráticos y que no debe ser entendido como un obstáculo a las políticas o al desarrollo o a las iniciativas que a veces desde el Ejecutivo se promueven”, detalló.

Paola Meneses, presidenta de la Corte Constitucional, expresó su expectativa de que el próximo Gobierno respete las decisiones judiciales, la independencia de los poderes públicos y los contrapesos. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/HAC1DJvof0 — Revista Semana (@RevistaSemana) June 9, 2026

Aunque no dio ejemplos precisos y tácitos, el presidente de la Corte Suprema de Justicia aseveró que la legislación y la Carta Política que rige el actuar de cada ciudadano garantizan un ambiente de tranquilidad por las decisiones que se tomen.

Sin embargo, en la actual época, las tensiones políticas han venido borrando estos lineamientos.

“Un aspecto también relevante ahí es que en épocas de polarización y de tensión queda claro que las tensiones políticas deben tramitarse en el marco del Estado de derecho, o sea, la Constitución Política y la ley no garantizan que no vaya a haber tensión, no garantizan que no vaya a haber crisis, pero lo que sí garantizan es que esas tensiones no se resuelven por la fuerza, no se resuelven con abuso del poder o no se resuelven con mayor confrontación o, en algunos casos, con desinformación”, enfatizó el magistrado.

“El Presidente y el Gobierno tienen el deber de acatar las decisiones judiciales”, recordó el presidente del Consejo de Estado

El papel de las altas cortes (señaló durante su intervención) cobra una importancia vital para que “todos los actores sociales no se salgan del marco constitucional y legal, porque es que la polarización y la desinformación y la tensión pueden llevar a eso y nuestro papel es que esa es una de las ideas de la vida republicana o de la democracia. ¿Qué es lo esencial en una democracia? Pues que los derechos fundamentales, individuales y colectivos de las personas se conserven, que las libertades no sean restringidas a veces por un exceso de poder, que la separación de poderes y su independencia se preserven”.

El respeto a esta división de poderes lleva, reiteró el magistrado, a una defensa de la democracia. “Las decisiones judiciales necesitan respeto, necesitan cumplimiento y necesitan que se dé ese acatamiento, y eso debe venir de todas las ramas del poder público. Y no es un lenguaje ceremonial, sino una convicción de respeto a las decisiones judiciales en un marco de separación de poderes”.

Respeto a la institucionalidad

En su intervención, el presidente de la Corte Suprema de Justicia señaló que este tipo de foros y eventos lleva a reflexionar sobre la importancia de respetar las decisiones de la Rama Judicial.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia envió un mensaje en medio de la polarización del país: “Nadie está por encima del poder, así tenga el respaldo de las mayorías”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/4euEQ7XUcA — Revista Semana (@RevistaSemana) June 9, 2026

En los últimos meses se han recibido varios mensajes por parte del poder Ejecutivo y de varios sectores sociales que han puesto en tela de juicio los fallos judiciales.

“Yo quiero decir es que a veces la ciudadanía también tiene el deber de informarse y de participar en ese debate con calidad, porque (...) están surgiendo ciertas narrativas que son contrarias y no ayudan a la convivencia democrática y son convivencias en el marco de la polarización y la desinformación que pueden afectar la democracia si la calidad del debate público no es buena”, indicó.

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Por esto, envió un mensaje para que se conozca el trasfondo de las decisiones judiciales y se conozcan los recursos judiciales que existen para presentar su inconformidad.

“Sin instituciones no hay derechos, libertades que proteger. Y a veces hay narrativas que van contra las instituciones aun en defensa de los derechos, pero eso es una visión equivocada, porque ir contra las instituciones aun en defensa de los derechos puede generar que los derechos y las libertades no sean protegidas. Son las instituciones las que garantizan que esos derechos, que esas libertades, que esa separación de poderes se mantenga”, concluyó.