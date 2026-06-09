Presidenta de la Corte Constitucional expresó su expectativa de que el próximo gobierno respete la independencia de los poderes públicos

La presidenta de la Corte Constitucional, Paola Meneses, hizo este martes un nuevo llamado frente a la necesidad de defender la Constitución Política de 1991. Esto, en referencia al aumento de mensajes de varios sectores para modificar de manera trascendental la Carta Política.

“El Presidente y el Gobierno tienen el deber de acatar las decisiones judiciales”, recordó el presidente del Consejo de Estado

En la Primera Cumbre Internacional de Entidades Autónomas y de Control, la magistrada Meneses señaló que el próximo Presidente de la República debe velar por el respeto a las instituciones y la separación de poderes.

“Independientemente de la opción política que escojan los ciudadanos en las urnas, la expectativa de la Rama Judicial frente a la administración presente o futura siempre será la misma. Lo primero, sin duda, es respetar, acatar las decisiones judiciales; segundo, la garantía de los principios y valores constitucionales, en especial lo que tiene que ver con la defensa y el respeto de los derechos fundamentales y la separación de poderes y los frenos y contrapesos”, manifestó.

Paola Meneses, presidenta de la Corte Constitucional, expresó su expectativa de que el próximo Gobierno respete las decisiones judiciales, la independencia de los poderes públicos y los contrapesos. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/HAC1DJvof0 — Revista Semana (@RevistaSemana) June 9, 2026

Este respeto por la independencia debe destacarse por el acatamiento y respeto ante las decisiones judiciales.

“Esa independencia judicial y ese respeto del que ya se ha hablado acá, creo que podríamos como expectativa también determinarlo en un aspecto institucional y quizás en un aspecto del personal. ¿Qué esperamos en lo institucional? Pues un presupuesto adecuado y esperamos además unas competencias que no puedan ser intervenidas”, aclaró.

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Por su parte, espera que se fijen las garantías para los funcionarios y empleados de la Rama Judicial.

“¿Qué esperamos de lo personal? Pues un salario que sea estable, esperamos un régimen de inhabilidades e incompatibilidades, esperamos también un régimen disciplinario que sea previamente establecido, etcétera. Pero la belleza de la democracia finalmente está en que, al final, en las urnas, deciden los ciudadanos y, cuando se gobierna un país, se tiene que saber que gobernar un país es una tarea inmensa de honor, de suprema responsabilidad, y hay que entender que ese control que llevan a cabo tanto los órganos independientes de control como nosotros los jueces no se puede entender como un obstáculo para la gestión, sino que, al contrario, tiene que entenderse como unos controles que legitiman y evitan la arbitrariedad”, indicó.

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“¿Qué esperamos también? Trabajar de la mano con el principio de colaboración armónica, respetando, por supuesto, las fronteras y las competencias de cada uno, como lo decía, de acuerdo con lo que ha señalado la Constitución Política. Creo que, al final del día, y con eso termino, la verdadera fuerza de un gobernante no se demuestra desafiando o debilitando los contrapesos institucionales, sino que se demuestra con la grandeza de acoger y de actuar en el marco de la Constitución Política y de la ley”, añadió.

Finalmente, indicó que la Constitución Política de 1991 le asignó a la Corte Constitucional la función de salvaguardar la Carta Política.

“En el trascurso de los años, han venido surgiendo figuras, aproximaciones de la Corte Constitucional como la teoría de la sustitución de la Constitución. Esa es una teoría que busca revisar la competencia que tiene el Congreso de la República para reformar la Constitución y para no tocar los ejes definitorios de lo que en el 91 definimos nosotros que iba a ser nuestro pacto fundamental. Esa es una teoría que ha tenido detractores, pero es una teoría que le ha permitido a la Corte pararse fuerte, como siempre lo ha hecho, en diferentes momentos”, enfatizó.

Este mensaje, por el respeto de la autonomía judicial, fue compartido por los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis Gómez, y del Consejo de Estado, Alberto Montaña Plata.