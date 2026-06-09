En medio de la Primera Cumbre Internacional de Instituciones Autónomas y de Control, el procurador general, Gregorio Eljach Pacheco, presentó un balance frente a las recientes decisiones que se han emitido contra funcionarios del Estado por presunta participación indebida en política en medio de la contienda electoral.

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Para el jefe del Ministerio Público, las acciones preventivas para evitar que se sigan presentando estas intervenciones que afectan el panorama electoral han tenido su eco y efecto.

Tras hacer una evaluación, se encontró que las quejas radicadas en los diversos canales de atención han disminuido considerablemente.

“Hay un descenso en la actividad desafiante de muchos servidores públicos que creen que no les va a pasar nada y que nadie los está observando”, manifestó enfáticamente el Procurador General al indicar que en todo el territorio nacional hay presencia de funcionarios del organismo de control disciplinario.

El procurador general, Gregorio Eljach, se refirió al estado de las investigaciones contra funcionarios por presunta participación indebida en política durante las elecciones presidenciales. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/d6bsEresO4 — Revista Semana (@RevistaSemana) June 9, 2026

“Los estamos observando y están advertidos, quien quiera que sea”, aseveró en el foro que compartió junto al registrador nacional, Hernán Penagos, y el contralor general, Carlos Rodríguez Becerra.

En este punto, recordó que la Procuraduría General cuenta con las facultades legales y constitucionales para sancionar, investigar y suspender a funcionarios públicos, con excepción del Presidente de la República.

“El Presidente y el Gobierno tienen el deber de acatar las decisiones judiciales”, recordó el presidente del Consejo de Estado

Finalmente, anotó que se está sancionando la indebida participación en política, “porque no toda política es electoral”.

El curso de las investigaciones

En su intervención, el Procurador General aseveró que las investigaciones disciplinarias por participación indebida en política siguen el curso que ordena la ley.

Esto, en respuesta a los cuestionamientos y mensajes que se encuentran en redes sociales que piden una sanción inmediata.

“Yo quisiera que los procesos terminen rápido, pero como en la justicia, como en lo administrativo, como en toda parte, como en la Fiscalía, hay que dar unas garantías al debido proceso, de derecho a la defensa, de presunción de inocencia y en lo electoral también hay un trámite”, indicó.

“No podemos darle el gusto a las redes ni a los tuiteros, ni a quienes desearían que el resultado se dé rápido, por eso la suspensión provisional, pero damos garantías porque este es un Estado de derecho”, aclaró.

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Igualmente, enfatizó que el mensaje de prevención para que los funcionarios públicos no intervengan en política es claro y constante.

“La Procuraduría tiene una misionalidad muy amplia; la más notoria, la que más se le recuerda, es la disciplinaria, pero nosotros nos vamos más por la prevención que por la sanción”, precisó.

“De la insistencia de algunos funcionarios, se les olvida el límite entre servidor público y activismo político; es investigado por los procuradores delegados”, concluyó.