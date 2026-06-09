En medio del foro Controles al abuso del poder en las democracias modernas, organizado por SEMANA y la Procuraduría General, el contralor, Carlos Hernán Rodríguez, se pronunció frente al no reconocimiento de los resultados electorales de la primera vuelta por parte del presidente Gustavo Petro.

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“Me parece muy grave. Yo pienso que hay que defender y respaldar la institucionalidad. Por eso hay una autonomía de los poderes”, aseguró Hernández.

En ese mismo sentido, el contralor general le hizo una invitación al presidente Gustavo Petro para no entrar en confrontación con el país ni con los órganos de control y las instituciones de cara a la segunda vuelta presidencial.

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El contralor general Carlos Hernán Rodríguez expuso la compleja situación en el país. Foto: Contraloría General de la República de Colombia

“Yo sí le haría una invitación muy respetuosa al señor presidente de la República para que lo hiciera. Me parece que ese sería un gesto importante más allá de la polarización que hoy en día tenemos (...) no quiero ver que en la tarde estemos en una nueva confrontación entre el presidente y los organismos de control”, añadió.

Ahora bien, para el contralor Hernández, la situación electoral del Perú, en el que el margen de diferencia entre los dos candidatos es muy estrecho, es clave para analizar lo que podría pasar en Colombia de cara a la segunda vuelta.

“Las EPS intervenidas están peor hoy de lo que estaban antes de la intervención”.“La Nueva EPS está operando a ciegas”. Foto: Contraloría General de la República API

“Todos estamos viendo qué está pasando en Perú. ¿Cómo es posible que aquí haya gente hablando de que hay fraude en el Perú? Si se meten a opinar y a dar ganadores y a felicitar a un ganador en el Perú, cuando allá tienen prudencia, y nosotros desde aquí opinando sobre una situación en la que no tenemos velas en ese entierro, entonces, ¿qué será de nosotros?“, aseguró el contralor.

Finalmente, Hernández advirtió que en Colombia se podría vivir una elección igual de “apretada” a la de Perú y que lo que se está haciendo en el país podría estar “alimentando con gasolina alguna dificultad”.

“El Gobierno tiene la responsabilidad de que las EPS intervenidas funcionen de manera adecuada”. Foto: Contraloría General de la República API

El contralor llamó a reflexionar, a “no matarse por una elección” y advirtió que no es justo que, quien salga perdedor, “salga alegando algún fraude”.