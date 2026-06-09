Este 9 de junio desde las las 8:00 a. m. se desarrollará la Primera Cumbre Internacional de Entidades Autónomas y de Control Bogotá 2026: “Controles al abuso de poder en democracias modernas”, organizada por la Procuraduría General de la Nación. La discusión se da en un momento coyuntural en el que los contrapesos institucionales, la independencia de los organismos de control y el papel de la justicia ocupan un lugar central en el debate público colombiano.

La jornada comenzará con la conferencia “Una mirada global al control del poder”, a cargo del exministro Fernando Cepeda Ulloa. Posteriormente se desarrollará un diálogo sobre los modelos democráticos de control con la participación de la presidenta de la Corte Constitucional, Paola Meneses Mosquera; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis Gómez; y el presidente del Consejo de Estado, Alberto Montaña Plata. El panel será moderado por Humberto Sierra Porto, expresidente de la Corte Constitucional y exjuez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La agenda también incluirá una mirada internacional sobre las experiencias de control al poder. En ese espacio participarán Kristin Wenseman, directora de la Fundación Konrad Adenauer en Colombia; José Antonio de Gabriel, jefe adjunto de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea; y María Gabriela Serrano, directora de Misión y Programas para Colombia del Programa Regional del Instituto Republicano Internacional (IRI). Este espacio será liderado por María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia.

Uno de los momentos cruciales de la cumbre estará dedicado a las experiencias del control al poder en Colombia durante el período 2022-2026. Intervendrán el registrador nacional, Hernán Penagos; el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez Becerra; y el procurador general, Gregorio Eljach. La conversación será moderada por Yesid Lancheros, director de SEMANA.

Luego se realizará el panel sobre el papel de los medios de comunicación en la vigilancia del poder público. Participarán Andrés Mompotes, director de El Tiempo; Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol; José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN; y Juan Lozano, director de La FM. La moderación estará a cargo de Patricia Lara Salive, de Cambio.

Las conclusiones de la cumbre estarán a cargo de Jorge Valencia Jaramillo, coordinador de la Sala de Excelencia Académica de la Procuraduría.

Conozca la agenda del evento

Apertura

8:00 a. m. – 8:15 a. m.

Introducción: ‘Una mirada global al control del poder’ a cargo de Fernando Cepeda Ulloa, exministro de Estado, (con auspicio de la Sala de Excelencia Académica).

Unidad I: Diálogo de expertos

8:15 a. m. – 9:00 a. m.

“Modelos democráticos del control de poder”

Intervienen:

Paola Meneses Mosquera, presidenta de la Corte Constitucional. Iván Mauricio Lenis Gómez, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Alberto Montaña Plata, presidente del Consejo de Estado.

Moderación de Humberto Sierra Porto, expresidente de la Corte Constitucional y de la CIDH.

Unidad II: Experiencias internacionales en el control del poder

9:00 a. m. – 9:45 a. m.

“Una mirada global al control del poder de instituciones autónomas y de control”

Participan:

José Antonio de Gabriel, jefe adjunto de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea. Kristin Wesemann, directora en Colombia de la Fundación Konrad Adenauer Stiftung (KAS). María Gabriela Serrano, directora para Colombia del Instituto Republicano Internacional (IRI).

Moderación de María Claudia Lacouture Pinedo, presidenta AmCham Colombia.

Unidad III: Control al poder en Colombia 2022-2026

9:45 a. m. – 10:35 a. m.

“Experiencias vividas”

Participan:

Hernán Penagos Giraldo, registrador nacional. Carlos Hernán Rodríguez Becerra, contralor general. Gregorio Eljach Pacheco, procurador general.

Moderación de Yesid Lancheros García, director de la revista Semana.

Unidad IV: Una mirada al control del poder desde los medios de comunicación

10:35 a. m. – 11:20 a. m.

“Fortalezas y debilidades”

Participan:

Andrés Mompotes Lemos, director de El Tiempo. Juan Roberto Vargas Vera, director de Caracol TV. José Manuel Acevedo Medina, director de Noticias RCN. Juan Lozano Ramírez, director de La FM Radio.

Moderación de Patricia Lara Salive, de la revista Cambio.

Conlusiones: I cumbre internacional de instituciones autónomas y de control

11:20 a. m. – 11:40 a. m.

Jorge Valencia Jaramillo, coordinador de la Sala de Excelencia Académica de la Procuraduría General de la Nación.