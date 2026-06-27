Procurador general da un balance de las elecciones: “Triunfaron las instituciones y el Estado de derecho”

Con la entrega de la credencial al presidente electo Abelardo de la Espriella comenzó una nueva etapa en Colombia: la transición entre gobiernos. En ese escenario, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, sostuvo que el país llega fortalecido después de un ciclo electoral que, en su concepto, dejó como lección que las instituciones están fortalecidas y la paz electoral se convirtió en uno de los principales activos de la democracia colombiana.

Durante El Debate, el programa que dirige Yesid Lancheros, director de SEMANA, Eljach hizo un balance de los últimos meses, marcados por una fuerte polarización política, cuestionamientos al sistema electoral, campañas de desinformación y advertencias sobre posibles episodios de violencia. Su conclusión fue contundente: “Triunfó la paz electoral, triunfó Colombia, triunfaron las instituciones y triunfó el Estado de derecho”.

Para el jefe del Ministerio Público, el principal indicador del éxito del proceso fue la participación ciudadana. Más de 26 millones de colombianos acudieron a las urnas, una cifra sin precedentes que llevó la participación electoral a cerca del 63 por ciento. A su juicio, este resultado demuestra que la ciudadanía respondió al llamado institucional y derrotó nuevamente la abstención, tal como había ocurrido en las elecciones legislativas y en la primera vuelta presidencial del pasado 31 de mayo.

Pero el procurador insistió en que las cifras no cuentan toda la historia. Destacó que durante todo el calendario electoral no hubo hechos graves de violencia que alteraran la votación, no fue necesario trasladar puestos por problemas de orden público y las Fuerzas Militares y la Policía garantizaron el desarrollo de la jornada en todo el territorio nacional.

También resaltó la diferencia entre el preconteo y el escrutinio definitivo, que fue prácticamente inexistente. En su opinión, el resultado terminó desmontando los cuestionamientos que durante meses se hicieron al sistema electoral colombiano, buscando poner en duda la confiabilidad del proceso electoral y denunciando supuestas posibilidades de fraude mediante alteraciones tecnológicas.

Según explicó, nunca antes el sistema electoral colombiano había estado sometido a un nivel tan alto de observación nacional e internacional y, pese a ello, respondió con solidez. Recordó que el conteo de votos sigue descansando sobre un modelo fundamentalmente manual, realizado por jurados de votación y jueces electorales, mientras que los componentes tecnológicos cumplen funciones complementarias y no determinan ni influyen en el resultado de las elecciones.

Uno de los mensajes más insistentes del procurador fue la necesidad de preservar la confianza ciudadana en las instituciones. Considera que Colombia dio un salto importante en cultura democrática y que, pese a la intensidad del debate político, el país logró resolver sus diferencias mediante las urnas.

Esa experiencia, afirmó, no debe entenderse como un logro exclusivo de la Procuraduría. Eljach atribuyó el éxito de la estrategia de Paz Electoral a un trabajo conjunto entre múltiples actores. Destacó el respaldo de la Registraduría Nacional y la Contraloría General, así como del sector empresarial, las universidades, la Iglesia Católica, los gremios económicos, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y los medios de comunicación.

Incluso reveló que las empresas de telefonía móvil apoyaron la campaña mediante el envío gratuito de cerca de 90 millones de mensajes de texto dirigidos a promover la participación ciudadana y la convivencia democrática durante las elecciones. “El mensaje de paz electoral no era mío. Yo simplemente llevé la vocería de una necesidad nacional”, aseguró.

El verdadero ganador

Para Eljach, las elecciones del pasado domingo también dejaron una enseñanza política: la inmensa mayoría de los colombianos rechazó la confrontación y prefirió defender la institucionalidad democrática. Esta, enfatizó, fue la verdadera victoria del proceso electoral.

Yesid Lancheros, director de SEMANA, con Gregorio Eljach, procurador general de la Nación. Foto: Semana

Superada la elección presidencial, la atención se concentra ahora en el empalme entre el gobierno saliente de Gustavo Petro y la administración entrante de Abelardo de la Espriella. El procurador pidió que esa transición se desarrolle con serenidad, colaboración y transparencia.

Desde su experiencia recordó que la información es uno de los activos más importantes durante cualquier cambio de gobierno y advirtió que la peor dificultad para una administración entrante sería no encontrar datos suficientes sobre el estado de las entidades públicas.

Por eso hizo un llamado a facilitar el acceso a toda la información administrativa y permitir que el nuevo gobierno prepare adecuadamente su llegada. La Procuraduría, aseguró, mantendrá una posición institucional de colaboración armónica con el nuevo gobierno, sin renunciar a su independencia constitucional.

Eljach también respaldó los primeros anuncios del presidente electo en materia de seguridad. Consideró que el mensaje enviado a los grupos armados ilegales marca un cambio frente a la política de Paz Total desarrollada por el gobierno saliente y señaló que corresponde al nuevo mandatario definir la estrategia de orden público que aplicará durante su administración.

Por otra parte, afirmó que la Procuraduría acompañará las decisiones adoptadas dentro del marco constitucional y continuará ejerciendo sus funciones de prevención, intervención judicial, defensa de los derechos humanos y control disciplinario.

Participación indebida en política

Uno de los capítulos que más atención recibió durante el proceso electoral fue la participación indebida en política de los servidores públicos. Sobre ese punto, Eljach entregó un primer balance. Según explicó, durante el proceso electoral fueron abiertas 194 investigaciones disciplinarias relacionadas con posibles intervenciones irregulares de funcionarios públicos en campañas políticas. Como resultado de esas actuaciones, 13 servidores públicos permanecen suspendidos mientras avanzan las investigaciones.

Sin embargo, el procurador reconoció que los procesos disciplinarios siguen siendo excesivamente lentos y planteó la necesidad de revisar los procedimientos para ofrecer respuestas más oportunas sin afectar las garantías del debido proceso.

Con el cierre del ciclo presidencial, Eljach insistió en que la Paz Electoral no debe verse como una estrategia coyuntural sino como un patrimonio institucional construido entre todos los sectores del país. “Ojalá llegue el día en que no tengamos que volver a hablar de paz electoral porque simplemente haya paz”, concluyó.