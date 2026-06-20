El registrador nacional responde a las denuncias de fraude: “Este sistema tiene tantas garantías que hace imposible alterar los resultados”

En medio de la tensión política que rodea la segunda vuelta presidencial entre los candidatos Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, el registrador nacional, Hernán Penagos, salió a defender la transparencia del sistema electoral. En entrevista con Yesid Lancheros, director de SEMANA, aseguró que el país conocerá rápidamente una tendencia clara de la votación, rechazó las versiones sobre fraude y advirtió que la principal amenaza para la jornada del domingo no está en las urnas, sino en la desinformación.

A tres días de una de las elecciones más polarizadas de los últimos años, la opinión pública no solo está atenta a quién llegará a la Casa de Nariño. En el ambiente existe una preocupación asociada a la confianza en las instituciones encargadas de garantizar que cada voto cuente. Mientras los candidatos Cepeda y De la Espriella se disputan la Presidencia en una campaña marcada por la confrontación política y la intensa actividad en redes sociales, la Registraduría Nacional insiste en que el proceso electoral está blindado.

Según el registrador, toda la logística para la segunda vuelta del 21 de junio está lista. El material electoral ya fue distribuido en gran parte del país y continúa su traslado hacia corregimientos, veredas y zonas apartadas bajo custodia de la fuerza pública y con seguimiento por GPS.

“Todo está dispuesto. No tenemos ninguna circunstancia que evidencie cualquier modificación al proceso del próximo 21”, afirmó. La organización electoral mantendrá los mismos puestos, mesas y jurados de la primera vuelta. En el exterior, donde la votación comenzó desde el lunes, tampoco se han reportado inconvenientes de consideración. El único ajuste se realizó en Miami, donde el puesto de votación fue trasladado a la Universidad de Miami tras una decisión de las autoridades locales.

¿Qué tan rápido se conocerá el nombre del nuevo presidente?

Más allá de la logística, una de las mayores expectativas está puesta en la rapidez con la que se conocerán los resultados. Penagos aseguró que, si se mantiene el comportamiento observado en la primera vuelta, dos horas después del cierre de las urnas ya podría existir una tendencia concluyente.

“El Consejo Nacional Electoral llevó a cabo el escrutinio nacional y ningún candidato presentó reclamaciones”, afirmó el registrador Penagos. Foto: Alejandro Acosta

Según explicó, hacia las seis de la tarde podría estar reportado entre el 70 y el 80 por ciento del preconteo nacional. Aunque insistió en que se trata de información preliminar, recordó que históricamente la diferencia entre el preconteo y el escrutinio oficial ha sido mínima. “Hemos llegado a un preconteo cercano al escrutinio en el 99,5 por ciento”, señaló.

La explicación de esa coincidencia, según el registrador, está en la estructura misma del sistema electoral colombiano. Los votos son contados manualmente por cerca de 860.000 jurados de votación, mientras que los resultados oficiales son revisados por jueces y comisiones escrutadoras antes de ser consolidados por el Consejo Nacional Electoral.

Por eso, una parte importante de la conversación giró alrededor de las denuncias de fraude que han circulado durante las últimas semanas. Penagos respondió con una defensa cerrada del modelo colombiano y recordó que ni las campañas ni los candidatos que avanzaron a segunda vuelta presentaron reclamaciones durante el escrutinio de la primera vuelta.

“El Consejo Nacional Electoral llevó a cabo el escrutinio nacional y ningún candidato presentó reclamaciones”, afirmó. El registrador sostuvo que Colombia cuenta con uno de los sistemas con más controles de la región. Enumeró la participación de jurados, testigos electorales, jueces, procuradores y observadores internacionales, además de cuatro instancias distintas para presentar reclamaciones sobre los resultados.

Penagos explicó que esas verificaciones ocurren desde la mesa de votación hasta la instancia nacional. Los partidos pueden presentar reclamaciones ante los jurados, las comisiones escrutadoras municipales, los escrutinios departamentales y finalmente ante el Consejo Nacional Electoral, antes de la declaración oficial de los resultados.

“Este sistema tiene tantas garantías y controles que hace imposible que haya modificaciones o alteraciones”, aseguró. Como parte de esas medidas de transparencia, la Registraduría permitirá que los testigos electorales fotografíen las actas antes de que sean publicadas oficialmente. En total serán divulgadas cerca de 360.000 actas para que campañas, medios y ciudadanos puedan comparar la información.

“Me preocupa la desinformación”

Penagos también marcó distancia frente a las comparaciones con otros países de la región donde los resultados tardan días en consolidarse. Citó el caso de Perú y destacó que Colombia cuenta con una capacidad de transmisión y digitalización que permite publicar resultados y actas prácticamente en tiempo real.

Sin embargo, cuando se le preguntó por lo que le preocupaba realmente de este domingo la respuesta no estuvo relacionada con la logística ni con la tecnología. “Me preocupa la desinformación”, dijo. El registrador advirtió que las noticias falsas y los contenidos manipulados mediante inteligencia artificial están alimentando narrativas que pueden terminar afectando la confianza ciudadana. Mencionó videos virales sobre supuestos tarjetones marcados previamente y versiones sobre lapiceros capaces de alterar votos, afirmaciones que calificó como falsas.

Su preocupación va más allá de la confusión electoral. Según dijo, la desinformación en Colombia tiene la capacidad de profundizar la polarización y provocar enfrentamientos entre ciudadanos. “No hay ninguna razón para que haya alteraciones en Colombia”, insistió.

A pocas horas de la jornada definitiva, Penagos envió un mensaje a los votantes: acudir temprano a las urnas, confiar en las instituciones y resolver cualquier diferencia por los canales establecidos por la ley. Mientras el país espera conocer quién ocupará la Presidencia durante los próximos cuatro años, el registrador insistió en que cualquier diferencia sobre los resultados debe resolverse mediante los mecanismos establecidos por la ley y no a través de la confrontación en redes sociales o en las calles.