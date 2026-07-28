Cédula digital, ¿es válida para cualquier trámite?

Hubo un tiempo en el que salir de la casa sin la cédula significaba devolverse. Era un documento indispensable para casi cualquier diligencia: desde reclamar un paquete en el correo hasta hacer un trámite bancario o identificarse ante una autoridad. Hoy esa escena empieza a cambiar. Cada vez son más los colombianos que llevan su documento de identidad en el celular y, en muchos casos, dejan el físico guardado en la billetera.

La cédula digital, expedida por la Registraduría Nacional desde finales de 2020, ha ido ganando espacio en la vida cotidiana de los ciudadanos. Su uso quedó en evidencia durante las elecciones presidenciales de 2026, cuando fue uno de los documentos válidos para identificarse en los puestos de votación. Sin embargo, ese fue apenas uno de los escenarios en los que este documento demostró su utilidad.

Más allá del formato, la diferencia está en la tecnología. La cédula digital incorpora autenticación biométrica mediante reconocimiento facial, lo que permite verificar que quien la utiliza sea realmente su titular y hace mucho más difícil la falsificación o la suplantación de identidad. Además, facilita los procesos de identificación en trámites digitales y permite acreditar la identidad de manera segura desde el celular.

No se trata simplemente de tener una foto de la cédula en el teléfono. Es una credencial electrónica con mecanismos de seguridad diseñados para proteger los datos personales y ofrecer mayor confianza tanto a los ciudadanos como a las entidades que necesitan validar una identidad. En un momento en el que cada vez más servicios migran a plataformas digitales, contar con un documento de este tipo se convierte en una ventaja práctica para millones de personas.

Cómo obtenerla y activarla

Obtener la cédula digital es un proceso sencillo. Los jóvenes que cumplen 18 años la reciben gratuitamente cuando tramitan por primera vez su documento de identidad. Quienes ya tienen la cédula amarilla con hologramas pueden solicitar un duplicado, cuyo valor es de 76.100 pesos.

El trámite puede iniciarse por internet mediante pago electrónico (PSE) o de forma presencial en los puntos autorizados por la Registraduría. Después del pago, el ciudadano debe acercarse a una sede para completar el registro biométrico con fotografía, huellas y firma. No es necesario solicitar cita previa.

Una vez expedida, la versión digital se activa desde la aplicación Cédula Digital Colombia, mediante un proceso de reconocimiento facial y un código de seguridad enviado al correo electrónico del usuario. Si cambia de celular o pierde el dispositivo, basta con descargar nuevamente la aplicación y realizar otra vez la autenticación para recuperar el documento.

Un documento para el día a día

Aunque ganó visibilidad durante las elecciones, la utilidad de la cédula digital va mucho más allá de una jornada electoral. Tener el documento disponible en el celular facilita la identificación en múltiples trámites cotidianos sin depender exclusivamente del plástico, algo especialmente útil cuando se olvida la billetera o se necesita acreditar la identidad de forma inmediata.

La versión digital tiene la misma validez jurídica que la cédula física y hace parte de una transformación que busca simplificar la forma en que los colombianos se identifican. Así como los certificados bancarios o las tarjetas de embarque dejaron el papel para pasar al celular, la identificación también migra a ese formato.