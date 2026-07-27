Santander será epicentro de la moda. Regresa el evento más importante del oriente colombiano

Durante casi una década, Santander ha venido consolidando un espacio donde la creatividad, el emprendimiento y la industria encuentran un mismo escenario. Lo que comenzó como una apuesta para devolverle al departamento una plataforma dedicada al sistema moda ha evolucionado hasta convertirse en un punto de encuentro para empresarios, diseñadores, compradores, inversionistas y medios especializados, con un impacto que trasciende las pasarelas.

Silvia Tcherassi, nueva embajadora ad honorem de la Moda, la Creatividad y la Identidad de Colombia, de Abelardo De La Espriella

La moda, entendida como una industria capaz de dinamizar la economía, fortalecer el tejido empresarial y abrir oportunidades comerciales, volverá a reunir a cientos de actores nacionales e internacionales en Bucaramanga. Durante tres días, el Centro de Convenciones Neomundo será nuevamente escenario para el conocimiento, la innovación y el talento creativo.

Del 13 al 15 de agosto se realizará la novena edición de Santander Fashion Week (SFW), una plataforma que se ha afianzado como la vitrina empresarial y de negocios más importante del oriente colombiano.

El evento reunirá a diseñadores, confeccionistas, fabricantes, artesanos, compradores internacionales, inversionistas, empresarios, academia, medios de comunicación y consumidores en una agenda que busca fortalecer la competitividad y la internacionalización de las marcas colombianas.

Santander Fashion Week se ha convertido en un motor de desarrollo para múltiples sectores económicos en la región. Foto: Suministrada a SEMANA - @brocosmith

Así será la agenda del Santander Fashion Week

Serán 16 pasarelas protagonizadas por reconocidos diseñadores, marcas comerciales y talentos nacionales e internacionales. La apertura oficial estará a cargo del diseñador Julián Ruiz, en una presentación que reunirá personalidades del entretenimiento, empresarios e invitados especiales. Posteriormente, la programación continuará con la pasarela de Arial 12 en alianza con Swarovski, dando inicio a tres jornadas dedicadas a la creatividad y los negocios.

Además, se llevarán a cabo 220 muestras comerciales distribuidas entre el Pabellón de Autor, el Pabellón de Marcas y espacios especializados para empresas del sistema moda provenientes de diferentes regiones del país. A ello se suma la participación de más de 40 empresas de Norte de Santander, cerca de 40 artesanos y una amplia representación del talento santandereano, en un escenario que busca fortalecer la producción regional y generar nuevas oportunidades comerciales.

Otro de los componentes principales volverá a ser la Rueda Internacional de Negocios, desarrollada con compradores nacionales e internacionales especializados en confección femenina, una estrategia orientada a impulsar procesos de internacionalización para las empresas participantes.

Paralelamente, se realizará la segunda edición del Colombia Fashion Summit, un congreso que espera reunir a cerca de 380 empresarios alrededor de temas como sostenibilidad, innovación, inteligencia artificial aplicada a la moda, branding, tendencias de consumo e internacionalización.

La programación incluirá experiencias privadas de networking, sesiones de styling, encuentros empresariales, activaciones de marca y eventos exclusivos. Foto: Suministrada a SEMANA - @brocosmith

Moda con identidad y una apuesta por el desarrollo regional

Uno de los enfoques de esta edición estará dirigido a la inclusión de las regiones del país. Participarán asociaciones y agremiaciones que trabajan junto a comunidades indígenas, comunidades afrodescendientes y organizaciones de artesanas dedicadas a conservar técnicas ancestrales y procesos textiles tradicionales.

Adicionalmente, estos espacios buscan visibilizar iniciativas relacionadas con sostenibilidad, comercio justo, relevo generacional y producción artesanal, demostrando que la moda también puede convertirse en una herramienta de transformación social para cientos de familias colombianas.

El impacto del evento se extiende a otros sectores de la economía, pues cada edición dinamiza actividades como el turismo, la hotelería, la gastronomía, el transporte, la logística, la producción audiovisual, el comercio y la industria textil.

A lo largo de sus diferentes ediciones, SFW ha contado con la participación de marcas nacionales e internacionales como Mario Hernández, Mango, Rifle y Cubel, además de diseñadores provenientes de Italia, Brasil, México, Chile y Estados Unidos, consolidando una red de aliados que ha fortalecido su posicionamiento como escenario de negocios, conocimiento e innovación.