Desde hace algún tiempo la cédula digital ya es una realidad en Colombia, ofreciendo a los ciudadanos una forma más segura, ágil y moderna de identificarse y acceder a servicios tanto del Estado como de entidades privadas a través de internet.

Según la Registraduría Nacional, este documento funciona como una “llave de acceso” para los servicios ciudadanos digitales y permite autenticar la identidad de forma confiable, reduciendo trámites presenciales y protegiendo los datos personales.

La cédula de ciudadanía digital se entrega de forma gratuita a todos los colombianos que cumplen 18 años y solicitan el documento por primera vez. En caso de requerir un duplicado, el costo establecido para este trámite es de $63.050.

La cédula digital se puede portal en el celular. | Foto: Oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil

Pasos para activar la cédula digital

Si ya recibió su cédula física en policarbonato, tiene un plazo de 10 días para activar la versión digital en su dispositivo móvil. El proceso es sencillo:

Descargue la aplicación “Cédula Digital Colombia” en su teléfono. Revise su correo electrónico: recibirá un mensaje desde activacionccdigital@registraduria.gov.co con un botón de activación o un código QR (verifique también la bandeja de spam). Abra la app y acepte los términos y condiciones. Realice el reconocimiento facial siguiendo las instrucciones en pantalla: mueva la cabeza para unir los puntos con la nariz hasta completar el círculo en cada uno. Cree un PIN de seis dígitos para desbloquear la aplicación. Active la autenticación biométrica para ingresar, ya sea con el rostro o con la huella dactilar.

Tenga en cuenta si presenta inconvenientes

En caso de que el PIN caduque o presente errores, deberá solicitar uno nuevo a través de los canales oficiales de la Registraduría.