Personas que tengan la cédula digital activa en su celular pueden obtener el certificado de nacionalidad en línea: paso a paso

La Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó que ahora los colombianos que cuenten con la cédula de ciudadanía digital activa en su dispositivo móvil podrán gestionar de manera remota su certificado de nacionalidad en línea.

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Esta decisión se tomó en medio de las iniciativas que se están implementando para seguir fortaleciendo la estrategia de transformación digital con la implementación de nuevos servicios que simplifican y modernizan los trámites de identificación.

Para realizar este proceso, las personas deben ingresar a la página web de la Registraduría, dar clic en el botón ‘Registro civil e identificación’, luego en ‘Certificados’ y posteriormente en la opción ‘Certificado de nacionalidad en línea’.

Una vez allí, deben registrarse en la plataforma y escoger la opción de solicitud del certificado. Inmediatamente, el sistema generará un código QR que deberá ser escaneado desde la aplicación móvil ‘Cédula Digital Colombia’, mediante la funcionalidad ‘Transacciones’.

Registraduría Nacional del Estado Civil. Foto: Cortesía Registraduría

Posteriormente, por medio de una prueba de biometría facial, se validará la identidad de las personas y, tras la confirmación, se habilitará de inmediato la pasarela de pagos por PSE, recordando que el trámite tiene un costo de $18.250.

Una vez el usuario efectúe un pago, el sistema generará automáticamente el certificado de nacionalidad en formato PDF, el cual cuenta con la fotografía asociada a la cédula digital y las huellas dactilares almacenadas en las bases de datos de la Registraduría.

Este documento podrá ser descargado directamente por el usuario y, además, será enviado al correo electrónico que previamente fue registrado.

¿En qué casos puede solicitar la cédula digital de manera gratuita?

El director nacional de Identificación, Álvaro Alfonso Araújo, destacó que es la primera vez que se está usando la cédula digital como medio de autenticación biométrica para poder hacer un trámite remoto, pero con plena identdad.

“De esta manera, nosotros primero nos autenticamos con la cédula digital y, posterior a ello, seguimos los pasos del pago y datos que son requeridos para realizar la descarga. Una vez se termine ese proceso, podemos descargar desde el navegador el certificado y este también llegará al correo electrónico de la persona que está haciendo el trámite”, manifestó.

Imagen referencia de la cédula digital. Foto: Composición de El País: con imagen Getty y registraduria

La Registraduría recordó que este certificado de nacionalidad digital es exactamente igual y tiene los mismos efectos legales del que se expide en las sedes físicas. Además, cuenta con una firma digital del coordinador del área que lo expide e incluye un código de verificación que permite a cualquier entidad validar su autenticidad.

“Con esta nueva funcionalidad, se consolida el uso de la cédula de ciudadanía digital no solo como un documento de identificación, sino también como una herramienta tecnológica que habilita el acceso a servicios digitales de manera ágil, segura y confiable”, indicó la entidad.