Finanzas
En este caso puede solicitar la cédula digital de manera gratuita
El documento es fundamental para diversos trámites.
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20 de mayo de 2026 a las 7:52 p. m.
La cédula digital en Colombia está diseñada para ofrecer a los ciudadanos una solución innovadora, permitiendo la integración de su documento de identidad en dispositivos móviles para una gestión más conveniente. Foto: Composición de El País: con imagen Getty y registraduria
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