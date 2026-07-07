Reacciones en el país: alcaldes, presidentes y cantantes hablaron sobre la eliminación de Colombia del Mundial 2026

La salida de la Selección Colombia del Mundial 2026 generó múltiples reacciones por parte de diferentes figuras que abarcan desde la política hasta artistas.

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El conjunto sudamericano finalizó su participación en la instancia de octavos de final tras caer en la definición por tiros desde el punto penal ante el combinado de Suiza. A pesar del resultado, los mensajes se enfocaron en el proceso y el desempeño de la Tricolor en territorio norteamericano.

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Inicialmente, las reacciones que se destacaron fueron la de la cantante Shakira, quien hizo la canción oficial de este Mundial, el presidente de la república, Gustavo Petro, el exdelantero de la Selección, Radamel Falcao García, o la del empresario Mario Hernández.

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Los mandatarios de las principales capitales del país expresaron su apoyo al cuerpo técnico de la plantilla. El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, manifestó: “Esta es una selección distinta, con otra mentalidad, que se para con confianza frente a cualquier equipo y pelea cada partido; los jugadores pueden volver con la frente en alto”. El funcionario agradeció además el impacto social del campeonato en la integración del país.

Duele la eliminación y más por penales. Estábamos para más. Esta es una selección distinta, con otra mentalidad. Se para con confianza frente a cualquier equipo y pelea cada partido. Los jugadores pueden volver con la frente en alto. Gracias por unirnos como pais. pic.twitter.com/IuiOaNUjwY — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) July 7, 2026

Mensajes de las autoridades regionales y la dirigencia política

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, expresó: “Gracias a nuestra Selección Colombia, a cada uno de los jugadores y cuerpo técnico por darnos alegrías y por representarnos con orgullo”.

Gracias a nuestra @FCFSeleccionCol 🇨🇴, a cada uno de los jugadores y cuerpo técnico.

Gracias por darnos tantas alegrías y por representarnos con tanto orgullo. pic.twitter.com/iCSBgYWEXP — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) July 8, 2026

Más allá de los mandatarios locales, otra figura política se pronunció, el presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, envió un mensaje en el que señaló: “La dieron toda, muchachos; gracias por llenar de esperanza a nuestro pueblo, pues hay más futuro que pasado”. El mandatario instó a mantener las estructuras de apoyo para los próximos compromisos internacionales de la federación.

Valoraciones del sector periodístico y la industria cultural

Desde el análisis de la prensa se evaluó el porvenir de la base de futbolistas que integraron la convocatoria oficial del torneo. El periodista deportivo César Augusto Londoño comentó que con esta generación de jugadores se pueden seguir alcanzando metas importantes en el futuro de la disciplina. El analista precisó que el rendimiento colectivo general superó las expectativas iniciales de las fases previas.

Hoy quiero apaciguar la tristeza pensando en que con esta generación, que nos ilusionó y emocionó jugando buen fútbol y entregándolo todo, podemos seguir cosechando cosas buenas para el futuro. Colombia no me decepcionó, todo lo contrario, me hizo sentir orgullo de la selección… pic.twitter.com/xjNHaVDN8q — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) July 8, 2026

Finalmente, representantes de las industrias culturales destacaron el acompañamiento masivo de los aficionados en las sedes de Estados Unidos, México y Canadá.

Contigo mi Selección Colombia en las buenas y en las malas, así somos somos los hinchas incondicionales.



Gracias por los momentos de alegría en este mundial, gracias a La Fiebre Amarilla, por los banderazos, por cantar juntos. Sé que todos regresamos con un gran aprendizaje.… pic.twitter.com/9dJq28xet5 — Carlos Vives (@carlosvives) July 8, 2026

El cantante Carlos Vives declaró: “Llegamos hasta donde estábamos preparados para llegar; sé que todos regresamos con un gran aprendizaje y hay que seguir caminando”. Con estas reacciones concluyó la jornada informativa relacionada con la participación del equipo colombiano en la cita mundialista de 2026.