La reacción de Gustavo Petro a la eliminación de Colombia en el Mundial: reveló la final que quería

El presidente Gustavo Petro se pronunció luego de la eliminación de la Selección Colombia en el Mundial 2026. Este martes, 7 de julio, la Tricolor cayó ante Suiza, por penales, en octavos de final de la competencia.

Colombia se lamenta por su eliminación del Mundial 2026. Foto: AP Photo/Abbie Parr

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Petro, quien despidió a la delegación de Colombia antes de que tomaran rumbo al Mundial, usó su cuenta de X para referirse a la dura eliminación del cuadro cafetero.

Gustavo Petro: “Me hubiera gustado que la final fuera Estados Unidos vs. Colombia”

“Me hubiera gustado que la final fuera EE. UU. y Colombia, hubiera sido muy interesante. Lástima”, arrancó afirmando el mandatario en su pronunciamiento.

Y, luego, le dejó un mensaje a los jugadores de la Tricolor: “Pero felicito a los jugadores colombianos se esmeraron y jugaron con el corazón. Hicieron vibrar a Colombia y llenarla de esperanza”.

Me hubiera gustado que la final fuera EEUU y Colombia, hubiera sido muy interesante.



Lástima.



Pero felicito a los jugadores colombianos se esmeraron y jugaron con el corazón. Hicieron vibrar a Colombia y llenarla de esperanza. — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 8, 2026

Petro levantó numerosos comentarios tras su publicación. Los hinchas de la Selección Colombia dejaron su opinión tras las palabras. Tanto la Tricolor como Estados Unidos cayeron eliminadas en la ronda de octavos de final.

Zozobra en la Selección Colombia

Ahora, el combinado cafetero se prepara para regresar al país con mucha zozobra. Aunque el equipo tuvo opciones para irse adelante en el marcador sobre los 90′, y también los 120′, la paridad (0-0) se mantuvo y tuvieron que definir todo en los tiros desde el punto penal.

De sus cinco tiros penales, Suiza falló solo uno: Manuel Akanji, Caso contrario, Colombia desperdició dos de sus cinco cobros, en pies de Dávinson Sánchez y Juan Camilo Cucho Hernández. Esto acabó condenando el destino del equipo nacional.

KOBEL LE TAPÓ EL PENAL A CUCHO.



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Así las cosas, Colombia vuelve a salir por penales de una Copa del Mundo. Ocho años antes, en Rusia 2018, cuando a la selección la dirigía José Pékerman, Inglaterra se impuso en los tiros desde los 11 metros.

Brasil 2014 sigue siendo la mejor participación de Colombia en una Copa del Mundo. En aquella oportunidad, la anfitriona sacó al equipo nacional, en un partido polémico y recordado aún a día de hoy.

“Lo del gol nos ha sucedido bastante en determinados momentos. Me acuerdo los partidos previos a la última fecha de eliminatoria sudamericana, cuando nos tocaba Bolivia y Venezuela, veníamos también con falta de gol, con llegada, pero sin gol”, dijo Néstor Lorenzo, en rueda de prensa, con declaraciones recogidas por AFP.

Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia. Foto: AP Photo/Lindsey Wasson

Y el estratega añadió: “A mí me interesa que el equipo juegue bien, que genere opciones”.