Desde el Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam) y no en la Casa de Nariño, el presidente de la República, Gustavo Petro, dio un discurso de despedida a la Selección Colombia, previo a su viaje para participar del Mundial de Fútbol 2026, el cual se realizará en México, Estados Unidos y Canadá.

En su intervención, el mandatario colombiano hizo una reflexión con la camiseta puesta de la Selección Colombia, en la que manifestó: “Sí quiero transmitirle dos conceptos que me gustaría que se llevaran y que reflexionaran un poco en ellos en los días de gozo, ojalá, de gloria; habrá también tristezas”.

Así entregó Gustavo Petro la bandera a la Selección Colombia antes de su vuelo rumbo al Mundial 2026

“Siempre es así en la vida, la dialéctica siempre nos trae esa consecuencia. Uno es este símbolo que va en mi mano; siempre lo conservo. No es una cruz, es una letra de un alfabeto antiguo que se llama el arameo, y es la última letra del arameo. Expresa unas palabras de Jesús traducidas y traídas ahora a tiempo contemporáneo que dicen que el último será el primero; el último será el primero ha sido la filosofía, la consigna de mi vida propia de este Gobierno”, expresó el jefe de Estado.

Y agregó: “Quiero que lo mantengan en el corazón porque al final ustedes, jóvenes, verán, ya lo han visto, ya lo han vivido, lo que significa el destello de las pantallas de televisión, de las cámaras, del fulgor que yo llamo de la fama, a veces muy joven para resistirlo porque expresa también una fuerza que a veces se enfrenta con el deseo humano, con el ser humano; es la codicia versus la vida”.

El presidente Gustavo Petro dirigió un mensaje a la Selección Colombia antes de su viaje al Mundial 2026: “Los últimos serán los primeros”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/BjIMlR25E2 — Revista Semana (@RevistaSemana) June 4, 2026

“En esa medida, estas dos frases, ambas principios, fundamentos, lo antagónico de la vida es la codicia y la soberbia, es lo antagónico para que lo último pueda ser; implica que en el campo de fútbol y en donde a ustedes les toca trabajar, porque es un trabajo directo, un trabajo que trae alegría, indudablemente tristezas, afanes, dolores, gozos, lleven eso siempre en su juego. Juego de equipo y de individuos. Individuos que deben mirar el equipo. Equipo que debe tener la humildad como un principio antes que nada”, recalcó Petro.

Y concluyó su idea: “Si la soberbia gana el equipo, gana el individuo. La codicia se impone y la vida cede. Y el último será relegado y no seremos lo que somos, un país que tiene que ser para todas y para todos, así que el último será el primero y la vida está primero”.

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Finalmente, la Selección Colombia tendrá su último partido amistoso preparatorio al Mundial 2026 en San Diego, en California, el domingo 7 de junio contra Jordania.