Murió Héctor Ochoa, compositor de ‘El camino de la vida’: deja un legado en la música colombiana

La música colombiana está de luto tras conocerse el fallecimiento de Héctor Ochoa, reconocido compositor antioqueño cuya obra dejó una huella imborrable en el repertorio nacional.

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El artista fue el autor de El camino de la vida, una de las canciones más representativas del país, recordada por varias generaciones y convertida en un símbolo de la música colombiana.

A lo largo de su trayectoria, Héctor Ochoa se destacó por crear composiciones inspiradas en el amor por Antioquia y por retratar, a través de sus letras, el sentir popular. Su legado trascendió las fronteras regionales y logró consolidarse como parte del patrimonio cultural de Colombia.

Uno de sus mayores reconocimientos llegó en 1999, cuando El camino de la vida fue declarada la Canción Colombiana del Siglo XX por la academia musical del país.

La obra también alcanzó un importante éxito comercial, con millones de copias vendidas, y fue elegida por los colombianos como la canción más hermosa de Colombia, consolidándose como una pieza infaltable en reuniones familiares y celebraciones.

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Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, diferentes figuras públicas expresaron sus mensajes de condolencias. Uno de ellos fue el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien utilizó su cuenta de X para despedir al compositor y destacar el impacto de su obra en la identidad nacional.

“Duele el fallecimiento del Maestro Héctor Ochoa, las letras de sus canciones y las cuerdas de su guitarra contribuyeron a infundir Patria y Región en el alma de varias generaciones”, escribió.

Héctor Ochoa - Álvaro Uribe Vélez Foto: Redes sociales - AFP.

El exmandatario añadió: “El Maestro Héctor estará siempre presente con el ‘Camino de la Vida’. Solidaridad querida familia”, conmoviendo a miles de personas que siguieron la carrera del artista paisa a lo largo de los años.

La muerte de Héctor Ochoa representa una pérdida para la cultura colombiana. Sin embargo, sus admiradores han manifestado a través de diferentes portales que su legado permanecerá vigente a través de las canciones que marcaron la historia musical del país y que continúan acompañando a millones de personas con mensajes de esperanza, familia y amor por la tierra colombiana.