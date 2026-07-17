Murió Brenda Fricker, ganadora del Premio Óscar y recordada por su papel en ‘Mi pobre angelito’; esta fue la causa del deceso

El mundo del cine despide una vez más a uno de los grandes rostros que cautivó por años al público internacional. La industria le da un adiós a una de las figuras que conquistó con su trabajo, dejando una huella en la memoria de sus fans.

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La actriz irlandesa Brenda Fricker, ganadora de un Óscar en 1990 por su papel en Mi pie izquierdo (My left foot) y conocida también por su interpretación en la segunda entrega de Home alone (Mi pobre angelito 2), falleció, informó este viernes 17 de julio su representante.

“Con profunda tristeza comparto la noticia de que la querida actriz Brenda Fricker falleció en Dublín, a la edad de 81 años”, indicó su agente en un comunicado enviado a la AFP, en el que mencionó “problemas de salud” como la causa de su deceso.

Brenda Fricker comenzó su carrera en televisión y se dio a conocer gracias a su papel de la enfermera Megan Roach en la serie Casualty, a mediados de la década de 1980.

Su actuación en Mi pie izquierdo le valió el Óscar a la mejor actriz de reparto, y se convirtió en la primera irlandesa en conseguirlo. La película cuenta la historia de un hombre que nació con parálisis cerebral.

La actriz también dejó huella entre el gran público con Home alone 2 (Mi pobre angelito 2: perdido en Nueva York ) o Solo en casa 2: Perdido en Nueva York, como se le conoce en España, un éxito mundial en el que interpretaba a la mujer de las palomas de Central Park, quien entabla amistad con Kevin, el personaje interpretado por Macaulay Culkin.

Su rol dentro de la trama conquistó a muchas personas, quienes la recuerdan por ser la compañía del protagonista en esa travesía en la gran ciudad americana.

Es clave recordar que este 2026 también murió Catherine O’Hara, quien le dio vida a Kate McCallister, la madre de Kevin.

El primer ministro irlandés, Micheál Martin, se declaró “profundamente entristecido” por la muerte de la actriz.