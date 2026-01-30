¿De qué murió Catherine O’Hara? Salen a la luz primeras versiones

Hollywood vive una noticia lamentable, tras confirmarse el deceso de una de las figuras más reconocidas de la industria. Catherine O’Hara, ganadora del Emmy y estrella de la serie de televisión Schitt’s Creek y de la película Mi pobre angelito, falleció a los 71 años, informó su equipo de representación este viernes.

La muerte de O’Hara fue confirmada a la AFP, vía telefónica, por la oficina de Marc Gurvitz, parte de su equipo de representación, sin revelar detalles adicionales.

De acuerdo con el portal Page Six, la actriz canadiense habría sido trasladada por una ambulancia la madrugada de este viernes a un hospital en Los Ángeles.

No obstante, según lo registrado por La Nación, la agencia AP indicó que la celebridad murió en su hogar, ubicado en Los Ángeles, “tras una breve enfermedad”, de la que no hay detalles ni información por el momento.

Medios internacionales registran que TMZ reporta que el audio del despacho de los servicios de emergencia permitía escuchar que la celebridad tenía dificultad para respirar cuando fue atendida.

Es clave entender que la familia de la actriz no se ha pronunciado al respecto, dejando todavía incertidumbre sobre qué sucedió. Por el momento habrá que esperar para conocer un comunicado oficial.

La artista desarrolló una extensa carrera en cine y televisión con papeles destacados en filmes como Beetlejuice y, más recientemente, en la sátira de Apple TV+ sobre Hollywood, The Studio.

O’Hara nació en Toronto en 1954, donde comenzó su carrera en el grupo de improvisación Second City Theatre, junto a Eugene Levy, con quien colaboraría varias veces, incluyendo la muy exitosa serie Schitt’s Creek.

Su estreno en la gran pantalla vino justamente al lado de Levy, en Double Negative (1980).

Tras varios papeles en otras producciones de televisión, O’Hara conquistó un rol icónico en Beetlejuice, de Tim Burton, en la que interpretó a Delia, la frívola madrastra de Winona Ryder.

Dos años después, otro rol maternal consolidó su carisma en la gran pantalla al actuar como la madre de Macaulay Culkin en la taquillera comedia Mi pobre angelito, que disparó la carrera del entonces actor infantil.

*Con información de AFP.