Gente

¿De qué murió Catherine O’Hara? Salen a la luz primeras versiones

La celebridad marcó una huella en miles de personas con su papel en ‘Mi pobre angelito’.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Redacción Gente
30 de enero de 2026, 9:02 p. m.
Catherine O'Hara murió el 30 de enero de 2026.
Catherine O'Hara murió el 30 de enero de 2026. Foto: Mi pobre angelito 2

Hollywood vive una noticia lamentable, tras confirmarse el deceso de una de las figuras más reconocidas de la industria. Catherine O’Hara, ganadora del Emmy y estrella de la serie de televisión Schitt’s Creek y de la película Mi pobre angelito, falleció a los 71 años, informó su equipo de representación este viernes.

La muerte de O’Hara fue confirmada a la AFP, vía telefónica, por la oficina de Marc Gurvitz, parte de su equipo de representación, sin revelar detalles adicionales.

De acuerdo con el portal Page Six, la actriz canadiense habría sido trasladada por una ambulancia la madrugada de este viernes a un hospital en Los Ángeles.

Él era Salvo Basile, famoso actor italiano que se enamoró y murió en Cartagena

No obstante, según lo registrado por La Nación, la agencia AP indicó que la celebridad murió en su hogar, ubicado en Los Ángeles, “tras una breve enfermedad”, de la que no hay detalles ni información por el momento.

Gente

Ana del Castillo arremetió contra Gustavo Petro por comentario sobre Jesús y María Magdalena: “Blasfemaste”

Gente

Luto en Hollywood: muere Catherine O’Hara, la legendaria madre de Kevin en ‘Mi pobre angelito’

Gente

Karol G estará en los Premios Grammy 2026 y tendrá una participación especial

Gente

El “Ejército” de fans que reforesta Lima: El fenómeno social y ambiental de las fans de BTS ante su llegada a Perú

Gente

La millonada que desembolsó Karol G: pagó la cuenta de todos los clientes de su restaurante Carolina

Gente

Hija de Yeison Jiménez confesó el mayor miedo que tuvo que enfrentar tras la muerte de su padre: “Ya lo viví”

Gente

Carmen Villalobos rompió el silencio por rumores de ruptura con su novio Frederik Oldenburg: “Me divierto con tanta pendejada”

Medios internacionales registran que TMZ reporta que el audio del despacho de los servicios de emergencia permitía escuchar que la celebridad tenía dificultad para respirar cuando fue atendida.

Es clave entender que la familia de la actriz no se ha pronunciado al respecto, dejando todavía incertidumbre sobre qué sucedió. Por el momento habrá que esperar para conocer un comunicado oficial.

La artista desarrolló una extensa carrera en cine y televisión con papeles destacados en filmes como Beetlejuice y, más recientemente, en la sátira de Apple TV+ sobre Hollywood, The Studio.

Catherine O'Hara
Catherine O'Hara, actriz de Hollywood. Foto: AFP

O’Hara nació en Toronto en 1954, donde comenzó su carrera en el grupo de improvisación Second City Theatre, junto a Eugene Levy, con quien colaboraría varias veces, incluyendo la muy exitosa serie Schitt’s Creek.

Su estreno en la gran pantalla vino justamente al lado de Levy, en Double Negative (1980).

Tras varios papeles en otras producciones de televisión, O’Hara conquistó un rol icónico en Beetlejuice, de Tim Burton, en la que interpretó a Delia, la frívola madrastra de Winona Ryder.

Dos años después, otro rol maternal consolidó su carisma en la gran pantalla al actuar como la madre de Macaulay Culkin en la taquillera comedia Mi pobre angelito, que disparó la carrera del entonces actor infantil.

*Con información de AFP.

Más de Gente

Catherine O'Hara murió el 30 de enero de 2026.

¿De qué murió Catherine O’Hara? Salen a la luz primeras versiones

Ana del Castillo le tiró a Gustavo Petro

Ana del Castillo arremetió contra Gustavo Petro por comentario sobre Jesús y María Magdalena: “Blasfemaste”

Falleció Catherine O’Hara a los 71 años

Luto en Hollywood: muere Catherine O’Hara, la legendaria madre de Kevin en ‘Mi pobre angelito’

Karol G

Karol G estará en los Premios Grammy 2026 y tendrá una participación especial

Así se prepara el fandom de BTS para el histórico concierto en Perú.

El “Ejército” de fans que reforesta Lima: El fenómeno social y ambiental de las fans de BTS ante su llegada a Perú

Fotos de la semana 17 octubre

La millonada que desembolsó Karol G: pagó la cuenta de todos los clientes de su restaurante Carolina

Hija de Yeison Jiménez había manifestado el miedo de perder a su padre.

Hija de Yeison Jiménez confesó el mayor miedo que tuvo que enfrentar tras la muerte de su padre: “Ya lo viví”

Novio de Carmen Villalobos también cambió de look y fans dicen que “no se quería parecer a Sebastián”

Carmen Villalobos rompió el silencio por rumores de ruptura con su novio Frederik Oldenburg: “Me divierto con tanta pendejada”

Jessi Uribe estrena canción que habla sobre la ruptura desde una visión de amor propio y dignidad.

Jessi Uribe y Edén Muñoz lanzan canción de despecho y le cantan a la superación: “No es odio, es amor propio”

Niño Prodigio: nuevas predicciones para los signos.

Horóscopo y predicciones del Niño Prodigio para hoy viernes, 30 de enero

Noticias Destacadas