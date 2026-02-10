Gente

Sale a la luz causa de la muerte de Catherine O’Hara; exponen delicado tema con el que lidiaba

La celebridad dejó un vacío gigante en miles de personas que seguían su trayectoria.

La ganadora del Emmy Catherine O’Hara, quien protagonizó éxitos como Schitt’s Creek y Mi pobre angelito, murió de un coágulo sanguíneo en sus pulmones, reveló su certificado de defunción este lunes.

La actriz canadiense fue trasladada de emergencia al hospital el 30 de enero tras presentar dificultades para respirar en su casa en el lujoso vecindario de Brentwood, en Los Ángeles.

La estrella de 71 años, quien actuó en Beetlejuice y más recientemente en la sátira de Apple TV The Studio, fue declarada sin vida poco después.

El certificado de defunción de la actriz indicó que murió de embolia pulmonar, y mencionó un cáncer rectal como factor secundario.

O’Hara nació en Toronto en 1954, donde comenzó su carrera en el grupo de improvisación Second City Theatre, junto a Eugene Levy, con quien colaboraría en varias producciones, incluyendo la muy exitosa serie Schitt’s Creek.

Su estreno en la gran pantalla vino justamente al lado de Levy, en Double Negative (1980).

Tras varios papeles en televisión, O’Hara conquistó al público con su rol en Beetlejuice de Tim Burton, donde interpretó a Delia, la frívola madrastra de Lydia Deetz, interpretada por Winona Ryder.

Más tarde se casaría con el diseñador de producción de la cinta, Bo Welch, con quien tuvo dos hijos, Matthew y Luke.

Dos años después, otro rol maternal sellaría su carisma en la gran pantalla al actuar como la mamá de Macaulay Culkin en la taquillera comedia Mi pobre angelito, que disparó la carrera del entonces actor infantil.

O’Hara volvería al papel en la secuela de la cinta Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York (1992), y colaboraría nuevamente con Burton al darle voz a Sally, protagonista de la animada El extraño mundo de Jack.

Le siguieron una serie de roles en televisión, incluyendo participaciones en El show de Larry David, Modern Family y la distópica The Last of Us.

Pero sin duda fue su protagónico en Schitt’s Creek el que la volvió un referente contemporáneo.

El papel le dio un Emmy a la mejor actriz en 2020. También conquistó un Globo de Oro y un premio del Sindicato de Actores de Hollywood SAG.

*Con información de AFP.

