Gente

Él era Salvo Basile, famoso actor italiano que se enamoró y murió en Cartagena

El artista marcó huella en la industria nacional con el trabajo que realizó en algunas producciones.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

26 de enero de 2026, 2:02 p. m.
Murió Salvo Basile, actor y procutor italiano que se enamoró de Cartagena
Murió Salvo Basile, actor y procutor italiano que se enamoró de Cartagena Foto: X alcalde de Cartagena: @dumek_turbay

La industria de la televisión está de luto tras confirmarse la muerte de Salvo Basile, un reconocido ícono de la actuación, quien se enamoró de Colombia desde hace muchos años.

En la mañana de este lunes, 26 de enero de 2026, se dio a conocer la lamentable noticia, según confirmó Caracol Radio. Varias cuentas reaccionaron al anuncio, despidiendo al también productor italiano.

Adiós al gran Salvo Basile, el más cartagenero de los italianos. Un enamorado de Cartagena y de este país que fue su casa”, escribió Gustavo Gómez en su cuenta de X.

Revelan el último momento que vivió Yeison Jiménez con su esposa e hijos antes del accidente en avioneta

Sin embargo, muchas personas quisieron recordar la huella que dejó Salvatore Basile, su nombre de pila, quien llegó al territorio colombiano en los años 60 y terminó atrapado por la maravilla de este país.

Gente

Famosa actriz colombiana preocupó por situación que enfrenta; destapó problema de salud: “Los errores me salieron a los 60 años”

Gente

Joyas y pertenencias de Yeison Jiménez fueron encontradas en el lugar del accidente; todo estaba calcinado

Gente

Arrendador estalló tras críticas por costos de alojamiento en Medellín tras show de Bad Bunny; expuso daño: “Me dejaron jodido”

Gente

Murió Salvo Basile, reconocido actor y productor: su vida se apagó tras luchar con grave enfermedad

Gente

Horóscopo y predicciones para este lunes 26 de enero, según Nana Calistar

Gente

Horóscopo y números de la suerte de Walter Mercado el lunes 26 de enero para los 12 signos del zodiaco

Gente

Martha Isabel Bolaños revivió tema del fallido amorío con Chris Carpentier, de ‘MasterChef’; reveló la verdad: “Porque no se lo di”

Semana Play

Hija de Yeison Jiménez publicó inesperada fotografía en honor a su padre; dejó ver cómo lo recuerdan en su hogar

Gente

Mejor amiga de la esposa de Yeison Jiménez le dejó nostálgico mensaje tras despedida al cantante: “Que el cielo le dé fuerza”

Gente

Salió a la luz audio inédito de Yeison Jiménez; habló de la muerte e hizo petición: “No vaya a llorar”

¿Quién era Salvo Basile?

Nació en Nápoles, Italia, el 18 de mayo de 1940, construyendo una sólida imagen en el teatro, cine y televisión. Llegó a Cartagena en noviembre de 1968, dándole un giro a su realidad personal y profesional.

El europeo comenzó desempeñándose como asistente de dirección de Gillo Pontecorvo para la cinta titulada Quemada, la cual se estrenó en 1969 y contaba con el protagónico de Marlon Brando. Según recoge Caracol Radio, el artista, en alguna oportunidad, indicó que esta ciudad sería el lugar donde iba a morir y “donde lo iban a enterrar con una pepa de mando entre las piernas”.

Su voz, su tono, su talento y su rostro formaron parte de grandes producciones, al punto de que el público colombiano lo acogió por su inolvidable forma de dar vida a los personajes. Gran parte de su recorrido se centró en La mujer en el espejo, Pobre Pablo, Las noches de Luciana, Prisioneros del amor, Au cosita, linda, mamá y Nostromo, miniserie que fue nominada a los premios ALMA.

Murió Salvo Basile, actor y productor cartagenero/italiano
Murió Salvo Basile, actor y productor cartagenero/italiano Foto: X: @gusgomez1701

A lo largo de su trayectoria profesional participó en numerosas producciones cinematográficas de distintos géneros y épocas. Entre sus trabajos más destacados se encuentran Gangster 70, de Mino Guerrini; El mercenario, dirigida por Dieter Müller; Dos misioneros, de Franco Rossi; Venganza, de Pasquale Festa Campanile; Un amigo es un tesoro, bajo la dirección de Sergio Corbucci; y Banana Joe, de Steno.

También formó parte de producciones posteriores como I don’t understand, Días de fortuna, dirigida por Andrew Davis, y El amor en los tiempos del cólera, de Mike Newell. Su filmografía se amplía con el largometraje Lecciones para un trío, del director Juan Pablo Bustamante, que se encuentra en etapa de posproducción.

Según recoge El Universal, Salvo Basile se flechó de la cartagenera Jackeline Lemaitre, quien se convertiría en el amor de su vida.

Más de Gente

Mile Vergara, famosa actriz.

Famosa actriz colombiana preocupó por situación que enfrenta; destapó problema de salud: “Los errores me salieron a los 60 años”

Así se encontraron las joyas de Yeison Jiménez en el lugar del accidente.

Joyas y pertenencias de Yeison Jiménez fueron encontradas en el lugar del accidente; todo estaba calcinado

Arrendador de Medellín expuso situación

Arrendador estalló tras críticas por costos de alojamiento en Medellín tras show de Bad Bunny; expuso daño: “Me dejaron jodido”

Murió Salvo Basile, actor y procutor italiano que se enamoró de Cartagena, Colombia.

Él era Salvo Basile, famoso actor italiano que se enamoró y murió en Cartagena

Salvo Basile.

Murió Salvo Basile, reconocido actor y productor: su vida se apagó tras luchar con grave enfermedad

Horóscopo de Nana Calistar para este miércoles 15 de octubre de 2025.

Horóscopo y predicciones para este lunes 26 de enero, según Nana Calistar

Estos podrían ser los números ganadores de los próximos sorteos de la lotería.

Horóscopo y números de la suerte de Walter Mercado el lunes 26 de enero para los 12 signos del zodiaco

Martha Isabel Bolaños reveló por qué no siguió en su relación con el chef Christopher Carpentier

Martha Isabel Bolaños revivió tema del fallido amorío con Chris Carpentier, de ‘MasterChef’; reveló la verdad: “Porque no se lo di”

Cura sorprendió al interpretar canción de Yeison Jiménez en plena misa

Video | Sacerdote cantó canción de Yeison Jiménez en plena misa y desató oleada de reacciones de amor y odio: “Qué tristeza”

Su show en el tour 'Debí tirar más Fotos' no se presentará en Estados Unidos.

Escándalo en el Super Bowl LX: las polémicas exigencias de Bad Bunny que indignan a sus bailarines

Noticias Destacadas