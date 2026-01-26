Él era Salvo Basile, famoso actor italiano que se enamoró y murió en Cartagena

La industria de la televisión está de luto tras confirmarse la muerte de Salvo Basile, un reconocido ícono de la actuación, quien se enamoró de Colombia desde hace muchos años.

En la mañana de este lunes, 26 de enero de 2026, se dio a conocer la lamentable noticia, según confirmó Caracol Radio. Varias cuentas reaccionaron al anuncio, despidiendo al también productor italiano.

“Adiós al gran Salvo Basile, el más cartagenero de los italianos. Un enamorado de Cartagena y de este país que fue su casa”, escribió Gustavo Gómez en su cuenta de X.

Sin embargo, muchas personas quisieron recordar la huella que dejó Salvatore Basile, su nombre de pila, quien llegó al territorio colombiano en los años 60 y terminó atrapado por la maravilla de este país.

¿Quién era Salvo Basile?

Nació en Nápoles, Italia, el 18 de mayo de 1940, construyendo una sólida imagen en el teatro, cine y televisión. Llegó a Cartagena en noviembre de 1968, dándole un giro a su realidad personal y profesional.

El europeo comenzó desempeñándose como asistente de dirección de Gillo Pontecorvo para la cinta titulada Quemada, la cual se estrenó en 1969 y contaba con el protagónico de Marlon Brando. Según recoge Caracol Radio, el artista, en alguna oportunidad, indicó que esta ciudad sería el lugar donde iba a morir y “donde lo iban a enterrar con una pepa de mando entre las piernas”.

Su voz, su tono, su talento y su rostro formaron parte de grandes producciones, al punto de que el público colombiano lo acogió por su inolvidable forma de dar vida a los personajes. Gran parte de su recorrido se centró en La mujer en el espejo, Pobre Pablo, Las noches de Luciana, Prisioneros del amor, Au cosita, linda, mamá y Nostromo, miniserie que fue nominada a los premios ALMA.

A lo largo de su trayectoria profesional participó en numerosas producciones cinematográficas de distintos géneros y épocas. Entre sus trabajos más destacados se encuentran Gangster 70, de Mino Guerrini; El mercenario, dirigida por Dieter Müller; Dos misioneros, de Franco Rossi; Venganza, de Pasquale Festa Campanile; Un amigo es un tesoro, bajo la dirección de Sergio Corbucci; y Banana Joe, de Steno.

También formó parte de producciones posteriores como I don’t understand, Días de fortuna, dirigida por Andrew Davis, y El amor en los tiempos del cólera, de Mike Newell. Su filmografía se amplía con el largometraje Lecciones para un trío, del director Juan Pablo Bustamante, que se encuentra en etapa de posproducción.

Según recoge El Universal, Salvo Basile se flechó de la cartagenera Jackeline Lemaitre, quien se convertiría en el amor de su vida.