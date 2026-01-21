Gente

Revelan el último momento que vivió Yeison Jiménez con su esposa e hijos antes del accidente en avioneta

Una persona que estuvo con el artista relató lo que pasó horas antes de la tragedia.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

21 de enero de 2026, 6:10 p. m.
Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez.
Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez. Foto: Instagram @yeisonjimenez

La música popular colombiana atraviesa un momento de luto tras el fallecimiento de Yeison Jiménez, uno de los exponentes más influyentes del género. Su muerte representa una gran pérdida para la industria, luego de una carrera marcada por canciones emotivas que conectaron con miles de seguidores.

El cantante viajaba en una avioneta que sufrió un accidente aéreo en cercanías del aeródromo Juan José Rondón, entre los municipios de Paipa y Duitama, en Boyacá, donde también murieron otras cinco personas. Según la Aeronáutica Civil, el hecho ocurrió a las 4:11 de la tarde del sábado 10 de enero, y las autoridades activaron los protocolos de emergencia para investigar las causas del siniestro.

Mientras se establece qué fue lo que sucedió con la aeronave, las miradas de los curiosos se posaron en algunas publicaciones y entrevistas de las personas que compartieron con Yeison Jiménez, en un intento por saber cómo fueron sus últimos instantes con vida.

Recientemente, tras una semana de este duro golpe, se habló sobre el instante que vivió el artista con su esposa, el cual se dio ese viernes 9 de enero. Uno de los conductores relató lo ocurrido, centrándose en ese momento que pasaron como familia.

Rodolfo Monroy, el último conductor que llevó a Yeison Jiménez en una camioneta blanca, dialogó con El Tiempo días atrás y comentó un poco de cómo fueron las últimas horas de vida del cantante. El hombre fue claro en cómo ocurrió todo, enfatizando los momentos claves que se vivieron desde el día anterior al accidente.

Según lo mencionado al medio citado, el intérprete llegó al Aeropuerto de Paipa en la tarde del 9 de enero, en compañía de Sonia Restrepo, su esposa, y sus hijos. Monroy dijo que todos habían estado en Medellín con la familia, y la idea inicial era que la avioneta volara hasta Guaymaral, dejando a la compañera sentimental y sus niños para que regresaran a casa.

No obstante, según reportó Noticias RCN, hubo cambio de planes por temas de tiempo, por lo que siguieron derecho hasta Paipa y allí él se devolvería con la esposa del artista y los menores. Este habría sido el último instante juntos, ya que luego el cantante se encontraría con su equipo de trabajo para irse a Málaga, Santander, donde tuvieron una presentación.

