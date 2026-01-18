Testigos destapan verdad sobre accidente en el que murió Yeison Jiménez; expusieron detalles de la escena: “Bastante traumático”

La música popular colombiana atraviesa un momento de dolor tras el fallecimiento de Yeison Jiménez, artista representativo del género. Su muerte deja un vacío en la industria, marcada por una carrera que conectó con miles de seguidores gracias a letras cargadas de sentimiento y que se consolidaron como himnos.

El cantante se movilizaba en una avioneta que sufrió un trágico accidente, en el que también perdieron la vida otras cinco personas. El siniestro ocurrió en cercanías del aeródromo Juan José Rondón, en el corredor vial que comunica a los municipios de Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá.

Según el reporte oficial de la Aeronáutica Civil, el accidente se registró a las 4:11 de la tarde del sábado 10 de enero, en un sector próximo a estas localidades boyacenses. Tras lo sucedido, los organismos de emergencia activaron los protocolos correspondientes, intentando comprender qué fue lo pasó.

Ocho días después del hecho, se recogieron testimonios de personas que estuvieron en la zona en aquel momento, intentando aclarar detalles que se informaron en medios y redes sociales.

La red viajó al lugar de los hechos, dialogó con habitantes del lugar donde cayó la avioneta ,y las imágenes que captó fueron claras, mostrando lo que pasó en la escena.

En diálogo con el formato de entretenimiento de Caracol Televisión, un hombre aseguró que, al ver el accidente, muchos corrieron a ayudar y ver qué se podía hacer, pero dos explosiones ocurrieron y no permitieron que se tomaran acciones.

“Cuando llegamos, hubo una segunda explosión, y después una tercera. Intentamos ayudar al hombre, pero ya no se pudo hacer nada, se nos salió de las manos”, indicó.

Otra testigo, que grabó un video y lo compartió, detalló que todo fue muy fuerte y traumático, ya que las llamas era potentes y no dejaron que los habitantes rescataran a quienes iban dentro de la aeronave.

“Eso fue bastante traumático, era yo la que iba gritando. Los muchachos estaban todos ahí, pero las explosiones fueron muy fuertes. No pudieron hacer nada por él, tristemente”, dijo entre lágrimas.

“No pueden hacer nada, salgan de ahí”, se escucha en el clip.

En cuanto a versiones que salieron a la luz en plataformas digitales, donde se aseguraba que los pasajeros de la avioneta habían gritado y pedido ayuda, una mujer fue certera y afirmó que eso nunca pasó, ya que el golpe fue muy grave y nunca se escuchó nada proveniente de la escena.

“Eso es mentira, en ningún momento ellos gritaron, el golpe fue ahí y quedaron allí. La explosión fue horrible, en ningún momento nos gritaron… si hubieran gritado, imagínese cómo habríamos sentido nosotros”, comentó.

Al destapar estos detalles, se supondría que los seis hombres habrían muerto en el impacto y no con las explosiones que se dieron segundos después.