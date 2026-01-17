Gente

Revelan historia de Fernando Torres, piloto de Yeison Jiménez, que murió en el accidente; destapan detalle similar con su padre

Un familiar contó una situación que atravesó el progenitor del profesional y que sorprendió a muchos.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

17 de enero de 2026, 8:56 p. m.
Fernando Torres, piloto de Yeison Jiménez.
Fernando Torres, piloto de Yeison Jiménez. Foto: TikTok @fer.torres87

El accidente en el que murió Yeison Jiménez causó un profundo dolor en miles de personas, quienes cada vez conocen más detalles de este siniestro que ocurrió en Boyacá.

En dicho suceso murieron otras cinco personas, las cuales fueron despedidas en los últimos días.

Uno de los rostros que más dio de qué hablar fue el del piloto de la aeronave, quien apareció en uno de los videos que salieron a la luz aquel día. El hombre fue centro de reacciones y comentarios, teniendo en cuenta lo poco que se sabía de él.

Fernando Torres fue el piloto encargado de comandar la avioneta en la que se movilizaba el artista. Contaba con una sólida trayectoria en el ámbito de la aviación y amplia experiencia profesional en este tipo de vuelos.

Gente

Jhon Alex Castaño reaccionó a duras palabras de Giovanny Ayala sobre homenaje a Yeison Jiménez: “Cada quien”

Gente

700 artistas, música y color: así arranca el Carnaval de Barranquilla con la Coronación de los Reyes del Carnaval de los Niños

Gente

Vuelve ‘Sin senos sí hay paraíso’: Carmen Villalobos y el elenco original regresan con una historia que sacudirá la TV

Gente

Equipo de Yeison Jiménez hizo grave denuncia tras homenaje en el Movistar Arena: “Qué falta de respeto”

Gente

Emotivo adiós: los caballos escoltan las cenizas de Yeison Jiménez en Fusagasugá

Gente

“A tu lado siempre”: Miranda Rynsburger rompe su silencio y se posiciona junto a Julio Iglesias en su momento más crítico

Gente

Margarita Rosa de Francisco soltó crudo mensaje y tiró sablazo sobre incómodo tema de las mujeres: “Qué problema tan jodido”

Nación

“El Yeison Jiménez que conocí”: Paola España, la asesora de comunicaciones del artista, revela detalles inéditos y su experiencia al lado del cantante

Gente

Julio Iglesias contra las cuerdas por denuncias de acoso sexual: “Me besó con la lengua hasta las amígdalas”

Gente

Jhonny Rivera reveló conversación que tuvo con la esposa e hija de Yeison Jiménez: “Ha dormido muy poco”

Destapan verdadero motivo por el que Yeison Jiménez habría tenido afán de viajar el día del accidente: “No veía la hora de llegar”

Su imagen se hizo conocida luego de que Weisman Mora, integrante del equipo de Yeison Jiménez, registrara un clip dentro de la aeronave minutos antes del despegue. En las imágenes se observa a Torres en la cabina, mientras ultimaban detalles para cumplir con uno de los desplazamientos previstos en la agenda del intérprete.

De acuerdo con lo que se comentó en redes sociales, Fernando Torres mantenía una amistad cercana con Camilo Silva, quien también fue piloto de Yeison Jiménez hasta agosto de 2025. Ambos aparecieron juntos en un video previo, en el que se evidenciaba que compartían jornadas de vuelo y una relación de confianza dentro del entorno aeronáutico.

Sin embargo, la historia del profesional en aviación tomó fuerza luego de que su abuelo concediera una entrevista a La voz del pueblo, medio tolimense, donde relató detalles que pocos sabían de su realidad.

Jairo Rojas Carvajal indicó que su nieto era el mayor de los hijos de una de sus hijas, y llevaba en la sangre esa pasión por la aviación. En la charla contó que este dolor era gigante para su familia, pues jamás imaginaron que esto pasara.

Fernando fue mi primer nieto. Es el hijo mayor de una de mis hijas y dentro de esa profesión, un día cualquiera, Yeison Jiménez le ofreció ser el piloto de su nave. Desafortunadamente, el final es demasiado triste y doloroso para toda la familia. No hay palabras para expresar ese sentimiento tan duro”, comentó.

Luego, el hombre dejó frío a más de uno con la revelación sobre la muerte del padre de Fernando Torres. El progenitor murió también en un accidente aéreo, solamente que a una edad más joven que el piloto de Jiménez.

El padre de mi nieto falleció mucho más joven que él, también en un accidente en una avioneta hace muchos años”, afirmó.

Fernando Torres, piloto de aeronave de Yeison Jiménez
Fernando Torres, piloto de aeronave de Yeison Jiménez. Foto: TikTok @fer.torres87

En cuanto al vínculo de Torres y Yeison Jiménez, el abuelo aseguró que había un cariño fuerte por el tiempo que trabajaron juntos.

“Ellos se querían mucho, tenían una buena relación personal y trabajaron juntos durante mucho tiempo”, finalizó.

Fernando Torres era padre de una niña pequeña y estaba esperando a su segundo hijo, fruto de la relación con Liliana Betancourt.

Más de Gente

Fernando Torres, piloto de Yeison Jiménez

Revelan historia de Fernando Torres, piloto de Yeison Jiménez, que murió en el accidente; destapan detalle similar con su padre

Jhon Alex Castaño y Giovanny Ayala

Jhon Alex Castaño reaccionó a duras palabras de Giovanny Ayala sobre homenaje a Yeison Jiménez: “Cada quien”

700 artistas en escena y un despliegue histórico dan inicio al Carnaval de Barranquilla

700 artistas, música y color: así arranca el Carnaval de Barranquilla con la Coronación de los Reyes del Carnaval de los Niños

Inician las grabaciones de la nueva temporada de 'Sin senos sí hay paraíso' en Colombia

Vuelve ‘Sin senos sí hay paraíso’: Carmen Villalobos y el elenco original regresan con una historia que sacudirá la TV

Yeison Jiménez Movistar Arena

Equipo de Yeison Jiménez hizo grave denuncia tras homenaje en el Movistar Arena: “Qué falta de respeto”

Las cenizas de Yeison Jiménez fueron escoltadas por sus caballos en Fusagasugá, cumpliendo un último deseo del artista y reflejando su amor por la tierra y la vida rural.

Emotivo adiós: los caballos escoltan las cenizas de Yeison Jiménez en Fusagasugá

El cantante español Julio Iglesias hace un gesto durante una conferencia de prensa en la Ciudad de México, el 23 de septiembre de 2015.

“A tu lado siempre”: Miranda Rynsburger rompe su silencio y se posiciona junto a Julio Iglesias en su momento más crítico

Margarita Rosa de Francisco despidió a un ser amado.

Margarita Rosa de Francisco soltó crudo mensaje y tiró sablazo sobre incómodo tema de las mujeres: “Qué problema tan jodido”

Julio Iglesias, acusado de acosar mujeres

Julio Iglesias contra las cuerdas por denuncias de acoso sexual: “Me besó con la lengua hasta las amígdalas”

El influencer volvió a hablar de los momentos difíciles que tuvo que vivir junto a su hermana.

‘La mujer de tus sueños’: el reality en el que Yeferson Cossio regalará cirugías estéticas, motos y más

Noticias Destacadas