El accidente en el que murió Yeison Jiménez causó un profundo dolor en miles de personas, quienes cada vez conocen más detalles de este siniestro que ocurrió en Boyacá.

En dicho suceso murieron otras cinco personas, las cuales fueron despedidas en los últimos días.

Uno de los rostros que más dio de qué hablar fue el del piloto de la aeronave, quien apareció en uno de los videos que salieron a la luz aquel día. El hombre fue centro de reacciones y comentarios, teniendo en cuenta lo poco que se sabía de él.

Fernando Torres fue el piloto encargado de comandar la avioneta en la que se movilizaba el artista. Contaba con una sólida trayectoria en el ámbito de la aviación y amplia experiencia profesional en este tipo de vuelos.

Destapan verdadero motivo por el que Yeison Jiménez habría tenido afán de viajar el día del accidente: “No veía la hora de llegar”

Su imagen se hizo conocida luego de que Weisman Mora, integrante del equipo de Yeison Jiménez, registrara un clip dentro de la aeronave minutos antes del despegue. En las imágenes se observa a Torres en la cabina, mientras ultimaban detalles para cumplir con uno de los desplazamientos previstos en la agenda del intérprete.

De acuerdo con lo que se comentó en redes sociales, Fernando Torres mantenía una amistad cercana con Camilo Silva, quien también fue piloto de Yeison Jiménez hasta agosto de 2025. Ambos aparecieron juntos en un video previo, en el que se evidenciaba que compartían jornadas de vuelo y una relación de confianza dentro del entorno aeronáutico.

Sin embargo, la historia del profesional en aviación tomó fuerza luego de que su abuelo concediera una entrevista a La voz del pueblo, medio tolimense, donde relató detalles que pocos sabían de su realidad.

Jairo Rojas Carvajal indicó que su nieto era el mayor de los hijos de una de sus hijas, y llevaba en la sangre esa pasión por la aviación. En la charla contó que este dolor era gigante para su familia, pues jamás imaginaron que esto pasara.

“Fernando fue mi primer nieto. Es el hijo mayor de una de mis hijas y dentro de esa profesión, un día cualquiera, Yeison Jiménez le ofreció ser el piloto de su nave. Desafortunadamente, el final es demasiado triste y doloroso para toda la familia. No hay palabras para expresar ese sentimiento tan duro”, comentó.

Luego, el hombre dejó frío a más de uno con la revelación sobre la muerte del padre de Fernando Torres. El progenitor murió también en un accidente aéreo, solamente que a una edad más joven que el piloto de Jiménez.

“El padre de mi nieto falleció mucho más joven que él, también en un accidente en una avioneta hace muchos años”, afirmó.

Fernando Torres, piloto de aeronave de Yeison Jiménez. Foto: TikTok @fer.torres87

En cuanto al vínculo de Torres y Yeison Jiménez, el abuelo aseguró que había un cariño fuerte por el tiempo que trabajaron juntos.

“Ellos se querían mucho, tenían una buena relación personal y trabajaron juntos durante mucho tiempo”, finalizó.

Fernando Torres era padre de una niña pequeña y estaba esperando a su segundo hijo, fruto de la relación con Liliana Betancourt.