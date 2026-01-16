Gente

Destapan verdadero motivo por el que Yeison Jiménez habría tenido afán de viajar el día del accidente: “No veía la hora de llegar”

El cantante viviría uno de los días más importantes de este año, por lo que había un gran interés de llegar a Medellín.

16 de enero de 2026, 1:54 p. m.
Yeison Jiménez, Cantautor y compositor colombiano. Foto: Colprensa

La escena musical del país se encuentra de luto tras confirmarse la inesperada y dolorosa muerte de Yeison Jiménez, una de las figuras más destacadas de la música popular en Colombia. Su fallecimiento representa una pérdida irreparable para la industria, luego de una trayectoria que dejó huella en miles de personas gracias a composiciones cargadas de emoción y canciones que lograron una conexión profunda con el público.

El artista se desplazaba en una avioneta que sufrió un grave accidente aéreo junto a otras cinco personas, en inmediaciones del aeródromo Juan José Rondón, en el corredor vial que une a los municipios de Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá.

De acuerdo con la información oficial entregada por la Aeronáutica Civil, el siniestro ocurrió a las 4:11 de la tarde del sábado 10 de enero, en un sector cercano a ambas localidades boyacenses, donde las autoridades activaron los protocolos de emergencia e iniciaron las investigaciones para determinar las causas del trágico hecho.

Revelan si cuerpo de Yeison Jiménez estuvo en homenaje del Movistar Arena; se conoce la verdad

Tras lo ocurrido, muchas versiones y opiniones salieron a flote, intentando entender los detalles que se conocieron por parte de las autoridades y allegados al Yeison Jiménez. Algunos mencionaron sobre fallas en la avioneta, mientras que otros se enfocaron en el motivo del viaje que realizó.

De acuerdo con lo que se reveló en el homenaje que se llevó a cabo en el Movistar Arena, Georgy Parra, productor musical del artista, contó que el día del siniestro se tomarían decisiones muy importantes para la carrera de Yeison Jiménez, no solo enfocadas en este 2026.

El hombre indicó que se planeó adelantar la reunión con todo el equipo de trabajo en Medellín, pues se evaluarían cambios en la trayectoria del representante de la música popular. Aunque no hubo detalles al respecto, sí se afirmó que el cantante estaba muy ansioso y emocionado por este espacio, ya que había propuestas que involucraban nueva música.

Lo curioso de la entrevista que concedió Parra a Billboard Colombia fue que relató que se presentaron algunos retrasos y obstáculos para que el famoso llegara a la ciudad paisa, por lo que analizaron y plantearon cancelar la reunión, posponiéndola para después.

Yeison Jiménez fue quien insistió en mantener esta cita, por lo que afirmó que llegaría como fuera, pues estaba entusiasmado con este diálogo programado con todo tu grupo de trabajo.

“Era quizás el día más importante de Yeison, de 2026”, comentó al inicio.

Él estaba ansioso y feliz. Él no veía la hora de llegar. Incluso me cuentan que él se estaba retrasando y los muchachos le dijeron: ‘¿Cancelamos la reunión?’, y él dijo: ‘No, yo llego’, y nunca llegó“, dijo.

Estas palabras responderían a las dudas de algunas personas, enfocadas en la ajetreada agenda del artista, quien acababa de tener un show la noche anterior en Santander.

Homenaje póstumo a Yeison Jiménez en el Movistar Arena

