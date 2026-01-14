Gente

Luis Alberto Posada se molestó con grupo de Yeison Jiménez en pleno homenaje e hizo petición en escenario: “No sean groseros”

El cantante se disgustó en el escenario cuando le pidieron que terminara su show.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

15 de enero de 2026, 1:18 a. m.
Luis Alberto Posada protagonizó incómodo momento en homenaje a Yeison Jiménez.
Luis Alberto Posada protagonizó incómodo momento en homenaje a Yeison Jiménez.

Yeison Jiménez y Luis Alberto Posada quedaron en el foco de la opinión pública luego de un episodio ocurrido durante una presentación en vivo, la cual desató todo tipo de versiones y comentarios en el ámbito musical. La situación tomó mayor relevancia cuando ambos artistas realizaron declaraciones abiertas sobre un presunto conflicto que habría surgido entre ellos.

De acuerdo con lo que se conoció, la controversia estaría relacionada con problemas técnicos presentados en medio de un concierto, donde se habló de posibles fallas —e incluso sabotajes— en el sonido. Este hecho habría generado un ambiente de tensión que terminó en un cruce de palabras entre las dos figuras de la música popular, alimentando rumores y especulaciones entre seguidores y medios.

La diferencia, según relató uno de los cantantes, trascendió el plano artístico y llegó a instancias legales, dejando un evidente malestar en la relación profesional que sostenían. El desacuerdo se salió de control y marcó un antes y un después en el vínculo entre ambos intérpretes.

Esposa de Yeison Jiménez tuvo gesto simbólico en pleno homenaje de despedida al cantante; conmovió con reacción

No obstante, tras conocerse la lamentable muerte de Yeison Jiménez, Luis Alberto Posada decidió pronunciarse públicamente. A través de un video difundido en sus redes sociales, el artista expresó su sentir frente a la noticia, mensaje que no pasó desapercibido entre quienes estaban al tanto de la disputa que los había enfrentado.

En sus palabras, Posada fue enfático en señalar que la situación nunca fue motivo de burla ni satisfacción, y aclaró que, pese a las diferencias legales y profesionales que existieron, jamás deseó un desenlace de este tipo. Su mensaje reflejó tristeza y respeto ante la partida del cantante, dejando de lado cualquier conflicto previo.

Sin embargo, durante el homenaje a Yeison Jiménez, el representante de la música popular subió al escenario a cantar, entregando este show como una muestra de respeto por la memoria de su colega.

Lo que no estaba previsto era que el artista se molestaría con la producción, debido a que le pidieron que bajara de la tarima para poder continuar con la programación.

Homenaje póstumo a Yeison Jiménez en el Movistar Arena.
Homenaje póstumo a Yeison Jiménez en el Movistar Arena.

Luis Alberto Posada se molestó con equipo de Yeison Jiménez

Según quedó evidenciado, Luis Alberto Posada terminó una de sus canciones, cuando los organizadores lo despidieron con un fuerte aplauso para darle paso al siguiente invitado. Esto no le gustó para nada, por lo que tomó la palabra y los frenó en seco.

“Gracias al maestro Luis Alberto Posada. Agradecimientos por su presencia en esta tarde, un aplauso”, dijeron.

Me puede disculpar usted, señor, ¿por qué es tan grosero? Yo quería cantar otra canción. No voy a tratar con ustedes, le voy a cantar esta canción al Señor y a mi parcero, Yeison Jiménez. No sean groseros, dijimos que tres canciones... tranquilos, si algunos de la orquesta se molestaron conmigo, no pasa nada. No es momento de conflicto ni de nada, a capela la voy a cantar”, reprochó.

Una de las personas le explicó que era por cuestiones de tiempo, más no porque no lo quisieran dejar cantar. No obstante, siguió interpretando un tema sin la banda, ya que solo quería dedicar la letra de un tema.

Estamos un poquito apresurados de tiempo”, se escuchó.

