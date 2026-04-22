Luis Alberto Posada lanza fuerte alerta y preocupa a sus seguidores: “No se dejen engañar”

El reconocido cantante de música popular Luis Alberto Posada encendió las alarmas entre sus seguidores y empresarios del entretenimiento tras publicar un contundente comunicado en sus redes sociales, en el que advierte sobre posibles estafas relacionadas con la contratación de sus presentaciones.

A través de un mensaje directo, el artista dio a conocer que en los últimos días su equipo ha recibido múltiples reportes de personas que aseguran haber cerrado negocios para conciertos, los cuales, al intentar ser verificados, resultaron inexistentes.

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“Hemos recibido comunicaciones de personas que manifiestan haber realizado contrataciones con nosotros. Sin embargo, al verificar nuestra agenda, dichas contrataciones no existen”, señaló el cantante, dejando en evidencia la gravedad de la situación.

La denuncia apunta a terceros que estarían utilizando de manera indebida el nombre y la marca de Luis Alberto Posada para ofrecer fechas falsas. Según explicó el intérprete, estas acciones no solo afectan su reputación, sino que también ponen en riesgo económico a quienes buscan contratar sus servicios.

Luis Alberto Posada. Bogotá Mayo 20 de 2024. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO / SEMANA

“Personas malintencionadas están haciendo uso indebido de la marca para ofrecer fechas en nombre del artista Luis Alberto Posada”, advirtió en el comunicado.

Frente a este panorama, el cantante fue enfático en aclarar cuáles son los únicos canales oficiales habilitados para la contratación de sus presentaciones. Detalló que existen líneas telefónicas específicas, tanto en Colombia como en Estados Unidos, y subrayó que cualquier negociación debe realizarse exclusivamente a través de estos medios.

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Posada reforzó el mensaje en la descripción de su publicación con una frase contundente que rápidamente generó reacciones entre sus seguidores: “Personas malintencionadas están ofreciendo fechas de Luis Alberto Posada sin ninguna autorización, afectando nuestro buen nombre y generando posibles estafas. No se dejen engañar”.

La alerta no pasó desapercibida y generó preocupación entre sus fanáticos, quienes manifestaron su apoyo al artista y pidieron mayor control frente a este tipo de situaciones.