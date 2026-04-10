Luis Alberto Posada se pronunció tras fuerte polémica por parranda en cárcel de Itagüí y destapó verdad: “Quiero decirles a todos”

Se desató una nueva controversia en Colombia luego de conocerse que varios cabecillas de estructuras criminales de Medellín, recluidos en la cárcel de Itagüí y vinculados a los procesos de paz total, habrían organizado y costeado una exclusiva parranda vallenata dentro del centro penitenciario.

Mánager de Nelson Velásquez habló sobre polémica presentación en cárcel de Itagüí: “No somos los encargados de revisar eso”

La situación provocó múltiples cuestionamientos sobre las condiciones en las que se desarrollan estas negociaciones, especialmente por los posibles privilegios de los que gozarían estas personas privadas de la libertad mientras adelantan acercamientos con el Gobierno de Gustavo Petro.

Ante estas denuncias, los nombres de Nelson Velásquez y Luis Alberto Posada aparecieron en medios nacionales, indicando que fueron contratados por cabecillas de dicho centro penitenciario para que se presentaran durante el evento.

Claudia Carrasquilla, concejal de Medellín, fue quien lanzó esta información, comentando cuánto les habrían pagado a las celebridades por presentarse aquel día en la cárcel.

Al ver la ola mediática, Luis Alberto Posada decidió pronunciarse a través de redes sociales, indicando cuál era la verdad de esto que se decía. El cantante popular fue contundente y negó haber sido parte de esta parranda en el lugar.

Luis Alberto Posada, artista popular. Foto: @posadarecords_

El intérprete aseguró que había estado de descanso, enterándose de lo que se había dicho al respecto. En sus declaraciones, aclaró que no tenía nada que ver, quedándose por fuera de dicha polémica.

“Quiero hacer una aclaración muy especial. Soy muy respetuoso de la ley colombiana, respetuoso de los artistas que hagan esto… Me enteré por las noticias esta mañana que hubo un evento en no sé qué parte, apenas me dijeron que en Itagüí”, comentó en un clip.

“Pero yo recién llegué anoche de mi descanso y no tengo que ver absolutamente nada de lo que haya pasado anoche. Estoy aquí en mi casa, acabo de llegar. Quiero decirles a todos que yo no hice parte de este espectáculo. Estoy en mi casita… entonces un abrazo cordial y los quiero mucho”, agregó.

Por el momento no se ha hablado de este tema, más allá de lo mencionado por el mánager de Nelson Velásquez. Se desconoce si hubo algún error en el nombre del artista, por lo que habrá que esperar a las investigaciones de las autoridades.