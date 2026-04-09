Sale a la luz millonaria suma que le habrían pagado a Nelson Velásquez por parranda en cárcel de Itagüí

Se desató una fuerte controversia en el país luego de conocerse que varios cabecillas de estructuras criminales de Medellín, recluidos en la cárcel de Itagüí y vinculados a los diálogos de paz total, habrían financiado una costosa parranda vallenata al interior del centro penitenciario.

Senadora Isabel Zuleta dijo en vivo que quienes llevaron parranda vallenata a la cárcel “no son capos” y confirmó que tienen “visitas especiales”

El hecho generó cuestionamientos sobre los beneficios y condiciones en las que se desarrollan estos procesos, especialmente por tratarse de personas privadas de la libertad que, además, están en negociaciones con el Gobierno de Gustavo Petro.

Tras la polémica, los delegados que participan en estos acercamientos decidieron suspender de manera temporal la agenda de interlocución con los líderes de estas estructuras, mientras se evalúan las circunstancias en las que ocurrió el episodio.

Uno de los puntos que más llamó la atención fue el pago que habrían recibido los artistas que asistieron a dicha parranda, entre los que se encontraba Nelson Velásquez.

Claudia Carrasquilla, concejal de Medellín, habló en Mañanas Blu, con Néstor Morales, revelando detalles de la millonaria suma que le pagaron al cantante vallenato por este evento en el centro penitenciario. Según comentó, la cantidad que le dieron fue de 100 millones de pesos, tras acordar su ingreso con uno de los cabecillas de dicha estructura criminal.

Las versiones, dadas por la exdirectora de fiscalías, apuntan a que nunca fue obligado a ir, pues en los videos e imágenes se le ve sonriente.

“Él recibió un pago de 100 millones de pesos. Él acordó con uno de los cabecillas ingresar al penal para hacer ese concierto”, comentó.

Luis Alfonso Posada aparece dentro de esta denuncia, afirmando que fue acompañante de Nelson Velásquez, y recibiendo un pago de 50 millones de pesos aproximadamente.

“La denuncia detalla que a Luis Alfonso Posada, quien acompañaba a Velásquez, se le habrían entregado aproximadamente 50 millones de pesos. En conjunto con el catering y el ingreso de licores, la funcionaria estima que el costo total de la jornada festiva ascendió a los 500 millones de pesos”, reseñó Blu Radio sobre las declaraciones entregadas.