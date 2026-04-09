Senadora Isabel Zuleta dijo en vivo que quienes llevaron parranda vallenata a la cárcel “no son capos” y confirmó que tienen “visitas especiales”

Polémica en el país luego de que capos de las principales estructuras criminales de Medellín que están recluidos en la cárcel de Itagüí, y a la vez se encuentran negociando la paz total con el Gobierno del presidente Gustavo Petro, pagaran una millonaria parranda vallenata que disfrutaron en prisión.

Inpec anuncia medidas tras parranda vallenata de capos de Medellín que negocian la paz total

Tras lo anterior, delegados del presidente Petro en la negociación de paz con dichas estructuras criminales decidieron suspender temporalmente la “agenda de interlocución” con estos capos.

En El Debate de SEMANA, la senadora Isabel Cristina Zuleta dijo que los reclusos involucrados en ese escándalo en la cárcel de Itagüí “no son capos”. También confirmó que, mientras están en conversaciones de paz, estos reciben “visitas especiales”.

“No son capos. ¿Qué define capos? Que han sido condenados por narcotráfico. Las palabras son importantes. Las condenas de las personas que están en este momento privadas de la libertad o incluso que hacen parte del proceso de paz, pero que fueron liberadas por un juez de ejecución de penas, no fueron por narcotráfico”, indicó Zuleta, congresista del Pacto Histórico.

En tal sentido, la senadora afirmó en El Debate que el Gobierno Petro no está sentado en esa mesa de diálogos de paz con narcotraficantes.

Isabel Zuleta, gestora del “tarimazo” entre Petro y criminales, reaccionó así a la parranda vallenata de estos delincuentes en Itagüí

“Estamos sentados con voceros de estructuras del crimen organizado de alto impacto. Sus penas las estableció un juez de la República. Yo entiendo que hay mucha especulación sobre ese tema, pero yo no soy juez de la República, yo soy delegada del señor presidente para un proceso de paz. Y eso es importante también señalarlo porque… los capos, ¿dónde están condenados por narcotráfico?“, recalcó la senadora.

Por otra parte, la senadora Zuleta confirmó que algunos de los involucrados en ese escándalo en la cárcel de Itagüí gozan de unas “visitas especiales”, teniendo en cuenta que hacen parte de la mesa de diálogos de paz con el Gobierno Petro.

Vale recordar que un funcionario del Inpec le reveló a SEMANA que dichos capos del Valle de Aburrá tienen unos beneficios exclusivos aun estando en prisión. Se trata de visitas todos los miércoles, donde pueden entrar máximo tres personas.

Además de lo anterior, dicho funcionario del Inpec le contó a SEMANA que estos sujetos pueden tener visitas los sábados para hombres y los domingos para mujeres.

Sobre lo anterior, la congresista Zuleta confirmó en El Debate beneficios para los capos. No obstante, dijo que de lo que se trata es de garantías en el proceso para aquellos que están en conversaciones de paz con el Gobierno Petro.

“Por supuesto, hay acercamiento familiar, hay que generar acercamiento también con las personas a las que ellos tienen incidencia en la ciudad de Medellín y se les otorga la posibilidad de que haya unas visitas especiales para quienes son y hacen parte del proceso de paz”, explicó Zuleta.