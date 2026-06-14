Cae narcosubmarino con 2.5 toneladas de cocaína en aguas internacionales

La Policía confirmó que en aguas internacionales fue descubierto un narcosubmarino con más de dos toneladas de cocaína que tenían como destino último Estados Unidos.

“La operación fue posible gracias al intercambio de información y la coordinación investigativa entre las autoridades de ambos países, permitiendo la identificación y ubicación de una embarcación de perfil bajo tipo semisumergible que transportaba el cargamento ilícito desde la costa pacífica colombiana con destino a los Estados Unidos”, indicó la Policía.

La droga encontrada en el narcosubmarino. Foto: Policía

Agregó la autoridad que: “en cooperación internacional con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica, se logró un importante resultado operacional contra las organizaciones dedicadas al narcotráfico transnacional, mediante la incautación de 2,6 toneladas de clorhidrato de cocaína en el sector de Cabo Matapalo, Costa Rica”.

Añadió la Policía Antinarcóticos que “es preciso señalar que, de los capturados, dos son de nacionalidad colombiana y uno de nacionalidad extranjera. Durante el desarrollo de la operación se adelantaron coordinaciones con las autoridades colombianas para el control e interdicción de la embarcación; sin embargo, no fue posible su interceptación en aguas jurisdiccionales nacionales”.

Ubican narcosubmarino en aguas internacionales. Foto: Policía

Así mismo indicó la Policía que “posteriormente, gracias a la articulación y cooperación entre la Policía Nacional de Colombia y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica, la embarcación fue ubicada e intervenida en territorio costarricense, donde se materializó la incautación del cargamento de droga y la captura de sus tripulantes”.

La droga sería de un cartel mexicano. Foto: Policía

Explicó la Policía que el valioso cargamento ilegal sería de un cartel mexicano. “Las investigaciones permitieron establecer que Costa Rica era utilizada como plataforma de tránsito para el envío de la sustancia ilícita hacia los Estados Unidos. Asimismo, se determinó que este cargamento presuntamente pertenecería al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización criminal que habría adquirido la droga a grupos armados organizados con injerencia criminal en los departamentos de Nariño y Cauca”, añadió la Policía.