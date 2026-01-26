Mundo

Narcosubmarino que habría zarpado de Colombia transportaba el mayor cargamento de cocaína incautado en Portugal; así cayeron

Los cuatro tripulantes fueron rescatados antes del hundimiento y quedaron a disposición de las autoridades.

Danna Valeria Figueroa Rueda

27 de enero de 2026, 1:32 a. m.
La Policía informó que el resultado fue posible gracias al intercambio de información con agencias internacionales.
Un semisumergible con un cargamento estimado en cerca de nueve toneladas de cocaína fue interceptado por autoridades portuguesas en aguas del océano Atlántico, a unos 430 kilómetros del archipiélago de las Azores.

En la operación fueron detenidos tres ciudadanos colombianos y un venezolano que viajaban a bordo de la embarcación, en lo que las autoridades calificaron como la mayor incautación de cocaína registrada en la historia de Portugal.

El procedimiento fue confirmado por la Policía portuguesa, que informó que el operativo se realizó en los últimos días con apoyo de la Marina y la Fuerza Aérea de ese país, además de cooperación internacional. La embarcación fue localizada a 230 millas náuticas de las Azores y transportaba cerca de 300 fardos de droga.

Durante la intervención, el semisumergible terminó hundiéndose. De acuerdo con información de la Policía Nacional, 265 fardos de cocaína pudieron ser recuperados, mientras que el resto se perdió con la nave.

A pesar de esa pérdida, las estimaciones preliminares indican que el cargamento alcanzaría alrededor de nueve toneladas de clorhidrato de cocaína.

Los cuatro tripulantes fueron rescatados antes del hundimiento y quedaron a disposición de las autoridades. Hasta el momento no se han revelado sus identidades ni se han precisado los cargos que enfrentarán, mientras avanzan las diligencias penales en el distrito de las Azores.

La operación, denominada Adamastor, fue coordinada por la Policía Judicial de Portugal e involucró la actuación conjunta de distintas fuerzas del Estado. Según explicaron las autoridades, la intervención se realizó en condiciones meteorológicas adversas, lo que representó un riesgo adicional para el personal que participó en el abordaje.

Las autoridades portuguesas señalaron que la embarcación procedía de América Latina. Desde Colombia, la Policía Nacional indicó que el semisumergible habría zarpado desde la costa.

En la captura hubo colaboración de autoridades de Estados Unidos y el Reino Unido, en el marco de los mecanismos internacionales de seguimiento a las rutas marítimas del narcotráfico en el Atlántico.

El uso de semisumergibles se ha convertido en una modalidad recurrente para el transporte de estos cargamentos pesados de droga hacia Europa. Ese tipo de navegaciones artesanales está diseñado para navegar a baja altura sobre el agua, lo que dificulta su detección por radar y les permite recorrer largas distancias con grandes volúmenes de carga, como en este caso. Sin embargo, también las hace vulnerables en maniobras de interdicción y en condiciones climáticas adversas.

La Policía de Portugal destacó que se trata de un récord nacional. “Es la mayor incautación de cocaína jamás realizada”, señaló la institución.

