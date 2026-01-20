Nación

Ejército decomisa cargamento de marihuana a los Comandos de Frontera en Putumayo: así fue la operación

Fue un operativo de la Vigésima Séptima Brigada.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

20 de enero de 2026, 7:33 p. m.
Droga decomisada en Putumayo
Droga decomisada en Putumayo Foto: Suministrada a SEMANA.

Las operaciones militares no se detienen en las diferentes regiones de Colombia. Este martes, 20 de enero, se informó sobre la incautación de una tonelada y media de marihuana por parte del Ejército y la Policía Nacional en Putumayo.

Fueron las tropas del Batallón de Artillería de Campaña N.° 27 General Luis Ernesto Ordóñez Castillo, en coordinación con el Departamento de Policía de Putumayo, las que lograron incautar 1.656 kilogramos de marihuana durante un dispositivo de control y seguridad vial realizado en el corregimiento de San Pedro, del municipio de Puerto Caicedo.

“De acuerdo con la apreciación económica, este cargamento tendría un valor aproximado de 2.500 millones de pesos, con lo que se podrían producir cerca de 1.656.000 dosis, lo que representaría en el exterior más de cuatro millones de dólares, siendo este un golpe significativo a las finanzas ilegales de la estructura criminal dedicada al narcotráfico en la región”, detallaron desde el Ejército Nacional.

Soldados desatan una fuerte batalla campal dentro de un batallón en Atlántico: hay varios heridos y todo quedó registrado en video
Droga decomisada por las autoridades.
Droga decomisada por las autoridades. Foto: SuministradA a SEMANA.

Según las informaciones de inteligencia, el material incautado pertenecería al grupo conocido como Comandos de Frontera, una organización que delinque en esta zona del país y obtiene recursos económicos a través del tráfico de estupefacientes, lo que afecta la seguridad y la tranquilidad de la población.

Nación

Se sacude la Fiscalía con importantes cambios en sus principales direcciones: “Poner la casa en orden”

Medellín

Fico Gutiérrez ante la imputación número 55 de exfuncionarios de Daniel Quintero: “Crearon una estructura criminal para robarse a Medellín”

Nación

Un padre llevó a sus dos hijos a cobrar, con cuchillos, una deuda a un vecino; el desenlace fue fatal

Cali

Valle del Cauca se planta ante el Gobierno: Dilian Francisca Toro defenderá las rentas del departamento por alza del impoconsumo

Cali

Tres capturados por hurto agravado tras allanamientos contra bandas de robo de celulares en Pasto

Cali

Así fue asesinada una mujer en plena galería de Santa Elena de Cali: hubo disparos y pánico

Cali

La millonaria recompensa para quien entregue información sobre sitios donde alquilen armas o las fabriquen en Cali

Barranquilla

Esta sería la razón por la que hubo fuerte batalla campal entre soldados de un batallón del Ejército en Atlántico: hay varios lesionados

Nación

Ejército adelanta operaciones en Guaviare: 26 muertos en guerra entre disidencias

Nación

Naín, cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, responde con carros bomba a tropas del Ejército que lo persiguen: esto pasó

“En la operación fue capturado un sujeto, el cual fue puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes junto con los elementos incautados”, agregaron.

Esta sería la razón por la que hubo fuerte batalla campal entre soldados de un batallón del Ejército en Atlántico: hay varios lesionados

La institución militar informó que continúan con los controles y operaciones contra los grupos ilegales en esta zona del país.

“Con este resultado operacional, la Vigésima Séptima Brigada del Ejército Nacional ratifica su compromiso en la lucha frontal contra el narcotráfico y las organizaciones armadas ilegales, contribuyendo a debilitar sus capacidades logísticas y financieras”, agregaron.

Más de Nación

Sede Fiscalía Atlántico

Se sacude la Fiscalía con importantes cambios en sus principales direcciones: “Poner la casa en orden”

Federico Gutiérrez y Daniel Quintero.

Fico Gutiérrez ante la imputación número 55 de exfuncionarios de Daniel Quintero: “Crearon una estructura criminal para robarse a Medellín”

La Fiscalía capturó a la familia que se convirtió, presuntamente, en asesina y un juez lo envió a la cárcel.

Un padre llevó a sus dos hijos a cobrar, con cuchillos, una deuda a un vecino; el desenlace fue fatal

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, y el presidente de la República, Gustavo Petro.

Valle del Cauca se planta ante el Gobierno: Dilian Francisca Toro defenderá las rentas del departamento por alza del impoconsumo

Banda que robaba celulares en Pasto

Tres capturados por hurto agravado tras allanamientos contra bandas de robo de celulares en Pasto

Droga decomisada en Putumayo.

Ejército decomisa cargamento de marihuana a los Comandos de Frontera en Putumayo: así fue la operación

Hubo una gran presencia institucional en la Galería Santa Elena.

Así fue asesinada una mujer en plena galería de Santa Elena de Cali: hubo disparos y pánico

Más de 300 negocios verdes participan en la Semana de la Biodiversidad en Cali

La millonaria recompensa para quien entregue información sobre sitios donde alquilen armas o las fabriquen en Cali

Neill Felipe Cubides Ariza era profesor de Comunicación Social.

Habló por primera vez la esposa del profesor Neill Felipe Cubides, que fue asesinado en Bogotá: “Fue víctima inocente de la inseguridad que azota”

-

Se cayó licitación para segunda línea del metro de Bogotá: alcaldía anuncia nuevas fechas para el proceso

Noticias Destacadas