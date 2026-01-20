Ejército decomisa cargamento de marihuana a los Comandos de Frontera en Putumayo: así fue la operación

Las operaciones militares no se detienen en las diferentes regiones de Colombia. Este martes, 20 de enero, se informó sobre la incautación de una tonelada y media de marihuana por parte del Ejército y la Policía Nacional en Putumayo.

Fueron las tropas del Batallón de Artillería de Campaña N.° 27 General Luis Ernesto Ordóñez Castillo, en coordinación con el Departamento de Policía de Putumayo, las que lograron incautar 1.656 kilogramos de marihuana durante un dispositivo de control y seguridad vial realizado en el corregimiento de San Pedro, del municipio de Puerto Caicedo.

“De acuerdo con la apreciación económica, este cargamento tendría un valor aproximado de 2.500 millones de pesos, con lo que se podrían producir cerca de 1.656.000 dosis, lo que representaría en el exterior más de cuatro millones de dólares, siendo este un golpe significativo a las finanzas ilegales de la estructura criminal dedicada al narcotráfico en la región”, detallaron desde el Ejército Nacional.

Droga decomisada por las autoridades. Foto: SuministradA a SEMANA.

Según las informaciones de inteligencia, el material incautado pertenecería al grupo conocido como Comandos de Frontera, una organización que delinque en esta zona del país y obtiene recursos económicos a través del tráfico de estupefacientes, lo que afecta la seguridad y la tranquilidad de la población.

“En la operación fue capturado un sujeto, el cual fue puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes junto con los elementos incautados”, agregaron.

La institución militar informó que continúan con los controles y operaciones contra los grupos ilegales en esta zona del país.

“Con este resultado operacional, la Vigésima Séptima Brigada del Ejército Nacional ratifica su compromiso en la lucha frontal contra el narcotráfico y las organizaciones armadas ilegales, contribuyendo a debilitar sus capacidades logísticas y financieras”, agregaron.