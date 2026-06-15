Revelan que extranjero capturado por presunto abuso sexual a un niño de siete años en Bogotá estaba acompañado de otro adulto

La captura de un ciudadano estadounidense señalado de, presuntamente, abusar sexualmente de un niño en el norte de Bogotá, sigue generando conmoción.

Un juez legalizó la captura de alias Chalá, sindicado del homicidio del periodista Mateo Pérez

Más allá de la gravedad de los hechos que son materia de investigación, un detalle revelado por las autoridades ha despertado especial preocupación: el extranjero se encontraba en Colombia junto a su esposa adelantando un proceso para adoptar a tres hermanos.

Los hechos ocurrieron hacia la 1:00 de la tarde del pasado 14 de junio en el barrio San Patricio, en la localidad de Usaquén. Según información de la Policía Metropolitana de Bogotá, uniformados del CAI Navarra fueron alertados sobre un presunto acto sexual contra un menor de edad que estaría ocurriendo en un apartamento del edificio Niido, ubicado en la calle 106A con carrera 19.

Al llegar al lugar, los policías se entrevistaron con Grant Gail, ciudadano estadounidense oriundo de Texas, quien manifestó que se encontraba en Colombia realizando trámites de adopción de tres menores de edad.

Durante el procedimiento también hizo presencia Elena Martínez Pineda, representante legal de la Fundación para la Asistencia de la Niñez Abandonada (FANA), entidad que acompaña procesos de adopción en el país.

Sin embargo, el dato que hoy concentra gran parte de la atención fue revelado por el coronel Norberto Caro, jefe de la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Según explicó a La FM, el ciudadano norteamericano estaba acompañado por su esposa y ambos adelantaban un proceso para adoptar a tres niños que son hermanos.

“Estaban adelantando un proceso de adopción de tres niños que eran hermanos”, aseguró el oficial, al referirse a la información recopilada durante las primeras verificaciones del caso.

Efectivamente, durante la inspección al inmueble, las autoridades encontraron a tres menores de edad: dos niñas y un niño. El menor identificado como Andrés Santiago Aragón García, de siete años, fue trasladado junto con los otros dos niños al Hospital Simón Bolívar para las respectivas valoraciones médicas y psicológicas.

Tras la intervención, el ciudadano extranjero fue capturado y puesto a disposición de la URI de Paloquemao, donde avanza el proceso judicial por el presunto delito de acto sexual con menor de 14 años.

Confirman que el extranjero capturado por abusar presuntamente de un niño en Bogotá estaba con otros dos menores en el apartamento

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) confirmó que activó de manera inmediata las rutas de protección para garantizar el restablecimiento de los derechos de los menores involucrados. La entidad informó que los tres niños quedaron bajo protección institucional mientras avanzan las investigaciones.

La directora del ICBF, Astrid Cáceres, agradeció a la ciudadanía por reportar oportunamente el caso y confirmó que dos niñas y un niño fueron puestos a disposición de las autoridades administrativas para el proceso de verificación de derechos. Asimismo, pidió proteger la identidad de los menores y permitir que las entidades competentes adelanten las investigaciones correspondientes.

“Ningún adulto debe abusar de un niño o niña y el reporte ciudadano es fundamental para actuar a tiempo”, señaló la funcionaria a través de sus redes sociales.

Horas después, Cáceres informó que visitó personalmente a los menores y explicó que el proceso se desarrolla con acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación. Además, indicó que las autoridades están a la espera de los resultados de las valoraciones médicas y de Medicina Legal para determinar los pasos a seguir.

La directora también aclaró que el rescate fue coordinado entre la Policía Nacional, el ICBF y las entidades de salud, y enfatizó que en situaciones de emergencia corresponde a la Policía realizar la intervención física para garantizar la protección inmediata de los niños.

Mientras tanto, la Fiscalía continúa recopilando pruebas para esclarecer los hechos y definir la situación judicial del ciudadano extranjero, en un caso que ha causado indignación nacional debido a que el hombre capturado, según la información conocida hasta ahora, se encontraba junto a su esposa adelantando la adopción de tres menores de edad.