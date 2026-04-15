Un juez con funciones de control de garantías envió a prisión a un hombre de 61 años que es acusado por la Fiscalía General de la Nación de haber abusado sexualmente de tres menores de edad en Medellín, Antioquia, entre ellos, a su nieta.

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El ente investigador le imputó los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años, pero el capturado no los aceptó.

Sin embargo, lo enviaron a un centro carcelario por representar un peligro para la sociedad y sus víctimas, de acuerdo con el juez.

“Según la investigación adelantada por una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de la Seccional Medellín, los hechos ocurrieron entre 2014 y 2018, en la vivienda del procesado ubicada en el barrio Robledo”, detalló la Fiscalía General de la Nación.

Vista de Medellín Colombia desde las montañas circundantes. Foto: Getty Images

Las investigaciones de las autoridades les permitieron determinar lo que había ocurrido con estas menores de edad.

“Las labores de policía judicial evidenciaron que el hombre habría abusado sexualmente de una sobrina, una familiar de su compañera sentimental y una vecina; todas con edades que oscilaban entre los cuatro y los ocho años. Una de las víctimas habría sido abusada en, al menos, cinco oportunidades”, detallaron.

El hombre fue capturado por la Policía Nacional. Foto Getty. Foto: Getty Images

La investigación fue liderada por la Seccional de Investigación Judicial (Sijín) de la Policía Nacional con apoyo de la Fiscalía General de la Nación.

“Este hombre fue capturado el pasado 10 de abril por servidores de la Policía Nacional y durante las audiencias preliminares no aceptó los cargos imputados”, agregó.

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Los investigadores judiciales tratan de establecer si hay más menores de edad víctimas de este sujeto.

Las autoridades precisaron que las personas que tengan que denunciar este tipo de casos o algunos similares lo pueden hacer por medio de la línea de emergencia 123, que funciona las 24 horas del día.