Alcaldía en Medellín publica licitación para construir un megacolegio en Manrique: se alistan los empresarios

La Alcaldía de Medellín proyecta construir 10 megacolegios en las comunas de la ciudad. Este proyecto de infraestructura y desarrollo social busca seguir garantizando el acceso a educación de los antioqueños en las mejores condiciones.

Medellín transforma sus colegios públicos: un giro que cambia la educación

A través de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), la Alcaldía de Medellín publicó en la plataforma Secop II la licitación que le permitirá ejecutar las obras de la Sección Escuela Rodrigo Lara Bonilla, un megacolegio en la comuna de Manrique, una de las zonas con mayor demanda de infraestructura escolar en la capital antioqueña.

Este es el terreno en Manrique para el megacolegio. Foto: Alcaldía de Medellín

La administración distrital detalló que este megacolegio tendrá una inversión superior a los $57.700 millones y contará con capacidad para atender a 660 estudiantes en niveles de preescolar, primaria y bachillerato.

Las obras de esta nueva oportunidad de desarrollo están previstas para que inicien en mayo de 2026. El cronograma compartido por la Alcaldía señala que este proyecto debe estar culminado en diciembre de 2027.

Este no será el único megacolegio de la comuna; la Escuela Rodrigo Lara Bonilla se sumará a otras dos instituciones que también se construirán en la zona, los megacolegios Bello Oriente y Hernán Toro Agudelo, este último ya en fase de ejecución.

¿Cómo será el megacolegio Rodrigo Lara Bonilla?

El EDU detalló que esta nueva infraestructura se planea construir en el marco de un concepto de “Escuela Inteligente”, un modelo que combina el diseño arquitectónico moderno con innovación educativa.

Así está proyectada la construcción del megacolegio. Foto: Alcaldía de Medellín

Estos espacios incluirán aulas flexibles, entornos abiertos de aprendizaje y recursos tecnológicos que facilitan nuevas metodologías pedagógicas.

Además, el diseño incorpora criterios bioclimáticos, lo que permite optimizar condiciones como la iluminación natural y la ventilación, reduciendo el impacto ambiental y mejorando el bienestar de estudiantes y docentes.

Licitación abierta

La licitación ya está disponible en la plataforma Secop II, donde empresas interesadas pueden consultar los requisitos y participar en el proceso.

Esta convocatoria busca garantizar transparencia y competitividad en la contratación, permitiendo la participación de diferentes oferentes del sector construcción.

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La Alcaldía señaló que la construcción de megacolegios responde a la necesidad de reducir brechas educativas en sectores con alta densidad poblacional. Es por esto que fue priorizada la construcción en Manrique, ya que por su crecimiento urbano y la demanda de cupos escolares, se hace necesaria una intervención de gran escala.

Medellín ha venido apostándole a la modernización de su infraestructura educativa, combinando inversión en edificios, tecnología y modelos pedagógicos innovadores. La licitación del nuevo megacolegio en Manrique se convierte en una pieza clave dentro de la estrategia del Distrito para fortalecer la educación pública del valle de Aburrá.