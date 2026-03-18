Medelín avanza en un ambicioso proyecto de transformación de los espacios educativos públicos con la reciente decisión de renovar 49 colegios oficiales, en un esfuerzo que busca aportar a la calidad de la educación en uno de los municipios más grandes del país.

Medellín construirá megacolegio en Manrique con seis pisos, espacios modernos y cupo para cientos de estudiantes: esta es la fecha de entrega

El plan fue anunciado por la Alcaldía de Medellín esta semana, como parte de una estrategia más amplia que contempla la intervención de más de 100 instituciones educativas durante el actual cuatrienio, con una inversión que superará los 276.000 millones depesos.

La ampliación del programa, originalmente diseñado para renovar 33 colegios, responde a un análisis técnico que identificó necesidades adicionales en sedes que requieren mejoras urgentes para garantizar ambientes de aprendizaje dignos, seguros y modernos.

La Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), contempla intervenciones en diversas áreas clave: fachadas, aulas especializadas, laboratorios, espacios de preescolar, zonas deportivas, restaurantes escolares, baterías sanitarias, redes eléctricas y conectividad, entre otras.

Según el comunicado oficial divulgado por la Alcaldía, el objetivo no es únicamente mejorar las condiciones físicas de los colegios sino también adaptarlos a las nuevas necesidades educativas, como la implementación de la Jornada Única, la inclusión educativa y la ampliación de metodologías pedagógicas innovadoras.

La renovación forma parte de una agenda más amplia de infraestructura educativa que ha tenido un protagonismo creciente en la gestión municipal.

En lo que va de la administración, se han entregado más de 112 colegios totalmente remodelados, con una inversión superior a los 95.000 millones de pesos solo en 2025, aportando así a la mejora de la calidad de vida de más de 73.000 estudiantes y generando más de 460 empleos directos.

El alcalde de Medellín ha señalado que al asumir el cargo encontró “el 95 % de la infraestructura educativa deteriorada” y ha impulsado una apuesta sin precedentes para modificar ese estado histórico.

Nuevas aulas, laboratorios y zonas deportivas transforman la experiencia educativa en Medellín. Imagen de referencia Foto: 123RF

Obras en colegios públicos incluyen aulas, laboratorios, zonas deportivas y espacios recreativos

Pero la transformación educativa en Medellín no se limita al mantenimiento de escuelas antiguas.

Recientemente, en el nororiente de la ciudad, en la comuna de Manrique, inició la construcción del megacolegio Hernán Toro Agudelo, una nueva instalación con infraestructura moderna para preescolar y primaria que incluye salas de aprendizaje adaptables, biblioteca, zonas de innovación, áreas recreativas y comedor escolar.

Esta obra representa una inversión superior a los 32.000 millones de pesos y se espera que esté terminada en el primer trimestre de 2027.

Este es uno de los tres megacolegios que se construirán en Manrique. Foto: Tomada de Secretaría de Educación de Medellín

La apuesta municipal ha sido complementada con programas que buscan involucrar a la comunidad educativa en el proceso de modernización.

Medellín busca posicionarse como ejemplo de cómo una ciudad puede reimaginar su sistema educativo desde la infraestructura, con una visión integral que conecta lo físico con lo pedagógico.

Las inversiones recientes y las que están por venir apuntan a corregir décadas de deterioro, dar respuesta a desafíos contemporáneos de educación y ofrecer a la comunidad escolar espacios más seguros, flexibles y acordes con las demandas del siglo XXI.