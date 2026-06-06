Medellín

Colapsa parte del techo de Unicentro Medellín: reportan varios heridos y autoridades investigan las causas

La emergencia ocurrió cerca de una de las salidas del centro comercial. Bomberos, organismos de salud y autoridades locales atendieron el incidente mientras se adelantan las investigaciones.

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Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

6 de junio de 2026 a las 7:02 p. m.
Organismos de socorro y personal de salud atendieron la emergencia registrada en Unicentro Medellín luego del colapso de una parte de la cubierta del techo.
Organismos de socorro y personal de salud atendieron la emergencia registrada en Unicentro Medellín luego del colapso de una parte de la cubierta del techo. Foto: Composición Semana/ X @RCNMedellin

Una emergencia se registró este sábado en el centro comercial Unicentro Medellín, luego del colapso de una parte de la cubierta del techo.

El incidente dejó, de manera preliminar, entre siete y diez personas lesionadas que reciben atención médica, según informó el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez.

La fuerza de la creciente arrastró lodo, rocas y árboles, dejando múltiples afectaciones en la infraestructura del corregimiento de Santa Inés y varias veredas incomunicadas. Foto: Teleantioquia Noticias.
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¿Qué pasó en Unicentro Medellín y qué han dicho las autoridades?

De acuerdo con la información entregada por la Alcaldía de Medellín, el colapso ocurrió dentro de las instalaciones del centro comercial, cerca de la salida principal que comunica con la Avenida Bolivariana.

Tras la emergencia, unidades del Departamento de Bomberos de Medellín y personal de salud llegaron al lugar para atender a los afectados y verificar las condiciones de la estructura.

Las causas del desplome aún son materia de investigación.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el alcalde Federico Gutiérrez informó que el centro comercial activó inmediatamente sus protocolos de emergencia y brindó la atención inicial a las personas involucradas.

El mandatario indicó que el balance preliminar es de entre siete y diez lesionados con heridas leves, quienes están siendo atendidos por los organismos de salud.

Asimismo, aseguró que las autoridades permanecen en el sitio acompañando la situación y entregarán nuevas actualizaciones cuando exista información oficial.

Hasta el momento no se ha informado sobre víctimas fatales y las autoridades no han establecido qué provocó el colapso de la cubierta.

La prioridad de los organismos de emergencia ha sido asegurar el área, atender a los lesionados y evaluar el estado de la estructura para descartar riesgos adicionales.

¿Por qué Unicentro Medellín es uno de los centros comerciales más visitados?

La emergencia ocurrió en uno de los complejos comerciales más concurridos de Medellín.

Unicentro, inaugurado en 1991 y ubicado frente a la Universidad Pontificia Bolivariana, recibe alrededor de un millón de visitantes al mes y cuenta con cientos de locales comerciales.

Por esta razón, cualquier incidente dentro de sus instalaciones genera una importante movilización de autoridades y organismos de socorro.

Esta estrategia ha acompañado más de 14.000 personas desde 2024.
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Por ahora, las autoridades insisten en que el origen del colapso continúa bajo investigación y que cualquier conclusión sobre las causas deberá surgir de las inspecciones técnicas que se adelantan en el lugar.

Mientras tanto, el caso permanece como una noticia en desarrollo y el balance oficial podría actualizarse en las próximas horas.