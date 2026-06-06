Una emergencia se registró este sábado en el centro comercial Unicentro Medellín, luego del colapso de una parte de la cubierta del techo.

El incidente dejó, de manera preliminar, entre siete y diez personas lesionadas que reciben atención médica, según informó el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez.

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¿Qué pasó en Unicentro Medellín y qué han dicho las autoridades?

De acuerdo con la información entregada por la Alcaldía de Medellín, el colapso ocurrió dentro de las instalaciones del centro comercial, cerca de la salida principal que comunica con la Avenida Bolivariana.

Tras la emergencia, unidades del Departamento de Bomberos de Medellín y personal de salud llegaron al lugar para atender a los afectados y verificar las condiciones de la estructura.

Las causas del desplome aún son materia de investigación.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el alcalde Federico Gutiérrez informó que el centro comercial activó inmediatamente sus protocolos de emergencia y brindó la atención inicial a las personas involucradas.

El mandatario indicó que el balance preliminar es de entre siete y diez lesionados con heridas leves, quienes están siendo atendidos por los organismos de salud.

Asimismo, aseguró que las autoridades permanecen en el sitio acompañando la situación y entregarán nuevas actualizaciones cuando exista información oficial.

Hasta el momento no se ha informado sobre víctimas fatales y las autoridades no han establecido qué provocó el colapso de la cubierta.

La prioridad de los organismos de emergencia ha sido asegurar el área, atender a los lesionados y evaluar el estado de la estructura para descartar riesgos adicionales.

🚨 A esta hora, organismos de emergencia atienden el colapso de una cubierta en Unicentro Medellín. De manera preliminar, entre 7 y 10 personas habrían resultado con lesiones leves y reciben atención médica. Autoridades y equipos de socorro permanecen en el lugar. #Medellín pic.twitter.com/wWNsFOKsyD — Guardianes Antioquia Oficial (@Guardianes_Ant) June 6, 2026

¿Por qué Unicentro Medellín es uno de los centros comerciales más visitados?

La emergencia ocurrió en uno de los complejos comerciales más concurridos de Medellín.

Unicentro, inaugurado en 1991 y ubicado frente a la Universidad Pontificia Bolivariana, recibe alrededor de un millón de visitantes al mes y cuenta con cientos de locales comerciales.

Por esta razón, cualquier incidente dentro de sus instalaciones genera una importante movilización de autoridades y organismos de socorro.

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Por ahora, las autoridades insisten en que el origen del colapso continúa bajo investigación y que cualquier conclusión sobre las causas deberá surgir de las inspecciones técnicas que se adelantan en el lugar.

Mientras tanto, el caso permanece como una noticia en desarrollo y el balance oficial podría actualizarse en las próximas horas.