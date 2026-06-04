Una fuerte avenida torrencial registrada en el corregimiento de Sanmta Inés, en el municipio de Andes, Antioquia, dejó graves afectaciones en infraestructura y obligó a la evacuación preventiva de al menos 150 personas.

La emergencia ocurrió luego de una creciente súbita de la quebrada Santa Bárbara, que arrastró lodo, árboles y rocas a su paso.

El dilema de Hidroituango: 34 días clave para evitar un apagón; gerente advierte sobre embalses del país

La creciente sorprendió a la comunidad de Santa Inés

La emergencia se registró durante la tarde del 3 de junio, cuando las intensas lluvias en las zonas altas del municipio provocaron un aumento repentino del caudal de la quebrada Santa Bárbara.

El agua descendió con fuerza por el cauce y alcanzó el centro poblado de Santa Inés, generando inundaciones y daños en distintos puntos del corregimiento.

Ante la magnitud del evento, los organismos de socorro emitieron una alerta preventiva para los habitantes ubicados cerca de la quebrada y en sectores aguas abajo.

El llamado incluyó a comunidades de Santa Inés, Santa Rita, el resguardo indígena Karmata Rúa y varias veredas cercanas, debido al riesgo de nuevas crecientes.

Según reportaron medios regionales y organismos de emergencia, la corriente transportó grandes cantidades de lodo, troncos y material vegetal.

Esto generó preocupación entre los habitantes, quienes debieron abandonar sus viviendas mientras avanzaban las labores de monitoreo y evaluación.

El comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Andes, Luis Gonzalo Correa, informó que aproximadamente 150 personas tuvieron que ser evacuadas de manera preventiva debido al riesgo que representaba la creciente.

De acuerdo a esto, prácticamente toda la población asentada cverca del cauce de la quebrada debió desplazarse a lugares seguros.

#ATENCIÓN I Se reporta una emergencia por avenida torrencial en el corregimiento de Santa Inés del municipio de Andes, Antioquia, que ya se inundó. Una vivienda está destruida. Se ordenó evacuación de las casas a orillas de la quebrada Santa Bárbara en el corregimiento de Santa… pic.twitter.com/wlMoLRdmIK — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) June 3, 2026

Las autoridades señalaron que la prioridad inicial fue proteger la vida de los habitantes y evitar que nuevas crecientes sorprendieran a las comunidades.

Hasta el momento no se han reportado personas fallecidas ni desaparecidas como consecuencia de la emergencia y diez veredas quedaron aisladas tras la creciente

Uno de los impactos más severos se registró en la infraestructura vial rural.

La fuerza del agua destruyó varios puentes utilizados por las comunidades para movilizarse entre las veredas y el centro poblado de Santa Inés.

Entre las estructuras afectadas figuran los puentes La Calera y La Borraja, mientras que otras conexiones rurales también sufrieron daños significativos.

Como consecuencia, al menos diez veredas quedaron incomunicadas temporalmente.

Las autoridades locales indicaron que la pérdida de estas estructuras dificulta el acceso de los organismos de socorro y afecta la movilidad de cientos de habitantes de la zona rural.

Pie de foto: La avenida torrencial registrada en el corregimiento de Santa Inés, en Andes (Antioquia), destruyó puentes, inundó viviendas y edificaciones comunitarias, y obligó a evacuar de manera preventiva a cerca de 150 personas. Foto: Foto: X @@ContGanadero

Daños en vías rurales agravan la emergencia

De acuerdo con los reportes conocidos por las autoridades y divulgados por Teleantioquia, el agua ingresó a la iglesia de Santa Inés, afectó el centro de salud y alcanzó diferentes sectores del parque principal.

Varias viviendas resultaron inundadas y algunas familias perdieron enseres debido a la fuerza de la corriente.

Además, medios regionales reportaron afectaciones en la escuela del corregimiento, varios establecimientos comerciales y numerosas viviendas ubicadas cerca de la quebrada.

Algunas casas quedaron rodeadas por el agua tras el desbordamiento del afluente.

Tras la emergencia, la Alcaldía de Andes solicitó el acompañamiento del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia (Dagran).

Esto con el fin de realizar sobrevuelos y evaluaciones técnicas que permitan establecer las causas exactas de la creciente y cuantificar los daños.

El alcalde Germán Vélez indicó que una de las hipótesis preliminares apunta a un posible deslizamiento en la parte alta de la montaña, aunque la situación continúa bajo análisis.