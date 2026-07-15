Presidente del Concejo de Medellín denuncia supuesto plan de fuga de presos de la cárcel de Itagüí el 7 de agosto: esto dijo

Una grave denuncia sobre un supuesto plan de fuga en la cárcel de Itagüí hizo en las últimas horas el presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout.

Según los hechos puestos en conocimiento de la Fiscalía por el corporado, el martes hacia las 11 de la mañana recibió una llamada por parte de una persona que le alertó de un supuesto plan de fuga en la cárcel de Itagüí.

Alejandro de Bedout, concejal de Medellín. Foto: Concejo de Medellín.

“Según el denunciante, tuvo conocimiento de un plan de fuga masiva en la Cárcel de Itagüí a través de una tercera persona, quien le habría revelado los detalles de la operación. Este plan involucraría a varios reclusos de alta peligrosidad y contaría con apoyo externo”, dice el documento.

La fuente de la información, aseguró de Bedout en su denuncia, tuvo que irse de la ciudad por temor.

“De acuerdo con el relato del ciudadano, la fuente original de la información expresó un profundo temor por su vida y seguridad, motivo por el cual decidió abandonar la ciudad inmediatamente después de compartir la denuncia, buscando resguardarse de posibles represalias”, describió el concejal.

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El supuesto plan habría de llevarse a cabo el 7 de agosto, el mismo día de la posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella, cercano a De Bedout.

“La información recibida indica que el marco temporal previsto para la ejecución del presunto plan de fuga sería antes del 7 de agosto de 2026, fecha en la cual se dará la posesión del Presidente electo ABELARDO DE LA ESPRIELLA, lo que sugiere una inminencia en la materialización de los hechos y la urgencia de una intervención”, indicó.

Cárcel Itaúi Foto: DIEGO ANDRES ZULUAGA

La fuente, según el concejal, detalló cómo sería parte de la logística presuntamente dispuesta para la fuga, “incluyendo el uso de vehículos y la posible participación de personal externo al establecimiento carcelario, lo que denota un nivel de planificación y recursos significativo para llevar a cabo una evasión de tal magnitud”.

El concejal pidió además a la Fiscalía activar los mecanismos necesarios para corroborar la veracidad de esta información. “El propósito de este escrito es transmitir información relevante recibida por esta corporación, sin que ello implique una atribución de veracidad absoluta a los hechos narrados, sino la activación de los mecanismos institucionales para su debida verificación”, señaló.

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De Bedout, en su denuncia, también recordó que en esa cárcel de Itagüí están recluidos los voceros de las bandas del Valle de Aburrá que hacen parte del espacio sociojurídico de la Paz Urbana con el gobierno Petro, como son alias Douglas, alias Carlos Pesebre, alias Lindolfo, entre otros, por lo que pidió a la Fiscalía valorar la concentración de esos presos en ese lugar.

“Se valore, dentro del marco de la presente investigación, el contexto de concentración de cabecillas de estructuras criminales de alto impacto en la Cárcel de Itagüí, así como los antecedentes recientes de pérdida de control institucional al interior del establecimiento y de beneficios judiciales cuestionados por el Consejo de Estado,(...) por tratarse de circunstancias objetivamente relevantes para la valoración de la urgencia y gravedad de los hechos puestos en conocimiento de esta entidad”.