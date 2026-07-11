Rescatan 10 perros en estado de abandono en Medellín; Fico Gutiérrez lanza dura advertencia contra el maltrato animal

La alcaldía de Medellín dio a conocer este sábado, 11 de julio, el rescate de 10 perros que se encontraban en estado de abandono; eran víctimas de violencia y estaban dentro de una vivienda en condiciones críticas.

El operativo de rescate se dio en el sector de Bello Oriente, donde participó la Policía y la inspección de Protección Animal.

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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, por medio de su cuenta en la red social X, sostuvo que van a seguir trabajando por el bienestar de los animales y que este tipo de conductas no serán normalizadas en la ciudad.

“En Medellín el maltrato animal no tiene cabida. Nuestra Policía y la Inspección de Protección Animal rescataron a 10 perritos que vivían en condiciones inhumanas”, dijo el mandatario paisa.

El alcalde sostuvo que las condiciones en las que encontraron a los animales no eran las mejores: “Los encontramos en una vivienda de Bello Oriente, muy delgados, rodeados de excremento y orina, llenos de pulgas y en un lugar que no era digno para ellos”.

Luego del rescate de estos animales encontrados en el abandono total, los remitieron al Centro de Bienestar Animal La Perla, donde un equipo especializado les realiza las valoraciones correspondientes para recuperarles su estado de salud.

“Hoy ya están en La Perla, donde reciben atención de los veterinarios, alimentación y todos los cuidados que necesitan para recuperarse”, agregó.

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Finalmente, el alcalde reiteró el compromiso de su administración con la protección de los animales y envió un mensaje a quienes incurren en este tipo de conductas. “Aquí protegemos la vida en todas sus formas. A quienes maltratan a los animales les decimos con claridad: en Medellín no lo vamos a permitir”, finalizó.

La línea 123 de la Policía Nacional de Colombia se encuentra habilitada las 24 horas del día para recibir este tipo de denuncia que afecte a los animales.