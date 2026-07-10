Capturan en Medellín a hombre señalado de abusar de sus dos sobrinas de 9 y 10 años: la denuncia de la madre fue clave

Un hombre de 29 años fue capturado y enviado a prisión de manera preventiva por su presunta responsabilidad en el abuso sexual de sus dos sobrinas, de nueve y 10 años, en Medellín.

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El caso salió a la luz gracias a la denuncia presentada por la madre de las menores, lo que permitió a las autoridades iniciar una investigación que se prolongó durante aproximadamente seis meses.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades judiciales, los hechos habrían ocurrido cuando las niñas quedaban bajo el cuidado de su tío. Durante la investigación, la Fiscalía recopiló entrevistas, valoraciones y otros elementos materiales probatorios que sustentaron la solicitud de una orden de captura.

Tras su detención, el hombre fue presentado ante un juez de control de garantías, quien legalizó el procedimiento y le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso penal. El procesado deberá responder por los delitos que le fueron imputados por la Fiscalía, aunque su responsabilidad solo podrá ser definida al finalizar el proceso judicial.

Un problema que sigue golpeando al país

Este caso vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en Colombia. Según cifras divulgadas por el Concejo de Bogotá, durante 2026 las agresiones contra menores mantienen una tendencia preocupante, mientras que un reciente informe evidenció que Bogotá, Guaviare y Antioquia concentraron cerca de la mitad de los casos de explotación sexual comercial infantil registrados en el país.

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Frente a este panorama, la Fiscalía General de la Nación recuerda que las víctimas de violencia sexual tienen derecho a recibir atención médica y psicológica inmediata, protección institucional, acompañamiento durante el proceso penal y medidas para evitar su revictimización.

La entidad también insiste en que denunciar este tipo de hechos es fundamental para activar las rutas de atención y protección, garantizar el acceso a la justicia y evitar que más niños y niñas sean víctimas de estos delitos.