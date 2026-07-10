Fico Gutiérrez sentencia a supuestos implicados en el saqueo a Medellín: “Les tengo separado el pabellón Q”

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció por el más reciente anuncio que hizo la Fiscalía General de la Nación en el marco de las investigaciones que adelanta para esclarecer los supuestos hechos de corrupción que habrían acontecido durante la administración de Daniel Quintero.

El ente de acusación informó a la opinión pública que radicó la solicitud de audiencia de imputación de cargos en contra de Miguel Quintero, hermano del exmandatario de la capital de Antioquia, por presuntas irregularidades que habría cometido en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

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Al parecer, Miguel Quintero se habría aprovechado de su posición familiar para interferir en las decisiones contractuales de esa dependencia. Junto a él, la Fiscalía imputará a otras tres personas que estarían vinculadas con el entramado ilegal. Para sostener la tesis, tiene testimonios y pruebas documentales.

Gutiérrez no ocultó su satisfacción por los resultados preliminares de la investigación: “Desde la campaña me comprometí a que el robo que le hicieron a Medellín no quedaría en la impunidad. Les llegó la hora a estos bandidos. El hermano del jefe de la banda, Miguel Quintero, y su socio. Sebastián Ortega. por fin serán procesados y llevados ante la Justicia por el saqueo que le hicieron a Medellín”.

Miguel Quintero y Daniel Quintero. Foto: Redes sociales

El alcalde anticipó que los estudios penales darían cuenta de la existencia de una estructura criminal: “Son más de 650 hallazgos, 55 imputados, 4 principios de oportunidad y dos preacuerdos”.

Sin mencionar el nombre de Daniel Quintero, Federico Gutiérrez sugirió que el próximo en la lista sería el exalcalde: “Debe seguir el jefe de la banda. En la mega cárcel que estamos construyendo les tengo separado el pabellón Q. Solo con ellos ya se llena”.

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Frente a la noticia que dio la Fiscalía, Quintero dijo que haría parte de una persecución que se intensificaría con los días, reiteró que confía en la inocencia de su hermano y pidió garantías para el proceso judicial.